Aposentados e alunos do Prouni viajarão de avião por R$ 200

Aposentados e estudantes- O programa Voa Brasil, do governo federal, deverá

ser anunciado no fim de janeiro ou começo de fevereiro, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (9/1) e estipulou as regras de quem poderá viajar mais barato de avião.

A medida do governo prevê passagens aéreas de até R$ 200 para dois públicos: aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Só poderá aplicar ao Voa Brasil quem não tiver viajado de avião nos últimos 12 meses.

“É a primeira etapa do programa. A gente está trabalhando para começo de fevereiro ter disponibilidade da compra de passagens”, adiantou o ministro.

