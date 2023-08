Agentes da Dise de Americana prenderam um gerente do PCC

em Americana esta quarta-feira. O homem comandava o tráfico a partir do bairro Nova Carioba

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) deflagrou a operação “Disciplina” que tem como o objetivo desarticular um esquema de venda de drogas do Primeiro Partido da Capital. Um homem de 30 anos, morador no Parque Nova Carioba foi preso na operação.

Os policiais afirmaram que o homem seria um dos “gerentes” da facção e ainda era o responsável pelo comércio de entorpecentes, na região do São Manoel. O chefão havia deixado a cadeia em março, foi abordado e, segundo a Polícia Civil, admitiu o armazenamento de drogas em sua residência no bairro Nova Carioba.

Os investigadores seguiram para o endereço indicado e apreenderam 244 pedras de crack, 41 porções de cocaína, 2 celulares, 1 balança, R$ 255 anotações, embalagens e outros objetos.

A região de Campinas é a principal base da facção no interior de São Paulo. E hoje, o interior divide com a capital o posto de principal fonte de recursos- na famosa rota caipira.

O rapaz foi encaminhado para a sede da Delegacia e o responsável determinou o flagrante.

