Escorpiões: Prefeitura de Santa Bárbara segue com ações de prevenção

Segue em Santa Bárbara d’Oeste a ação conjunta entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde, visando a prevenção de acidentes com escorpiões. A iniciativa é realizada ao longo dessa semana no Jardim Europa 4, com visitas casa a casa pelos agentes para inspeção dos imóveis, distribuição de material informativo e orientações sobre medidas simples que podem prevenir a ocorrência de escorpiões.

Na próxima semana as equipes passarão com as ações contra escorpiões pelo Conjunto Roberto Romano e, na sequência, pelo Parque do Lago. As atividades são desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses e contam com apoio de uma equipe do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE XVII – Campinas) da Secretaria de Estado da Saúde.

Além das visitas em imóveis, os agentes também realizarão ações de informação e educação em unidades escolares e Unidades de Saúde dos bairros selecionados, durante a Semana Estadual de Enfrentamento ao Escorpionismo, entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro.

Prevenção

Nos próximos meses, até o final do ano, ocorre o período de maior incidência de acidentes com escorpiões. Nessa época, é necessário redobrar os cuidados e a atenção quanto à prevenção, principalmente em relação às crianças e aos idosos.

Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a presença de escorpiões nos imóveis estão a vedação da rede de esgoto, fechamento de frestas em portas, janelas e caixas de gordura, eliminação de material inservível e entulhos que podem servir como abrigo, manter lixo em local fechado, verificar roupas e calçados antes de vestir, desencostar camas das paredes, entre outras.

Em caso de acidente, o cidadão deve procurar imediatamente atendimento médico e não realizar procedimentos caseiros. No caso de crianças menores de 10 anos, os pais devem procurar preferencialmente o Pronto Socorro “Dr. Edison Mano”.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Vigilância em Zoonoses pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

