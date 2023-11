Campanhas de Doação de Sangue arrecadam 325 bolsas em 2023 em Santa Bárbara

Ajudando a salvar vidas. As Campanhas de Doação de Sangue realizadas durante este ano em Santa Bárbara d’Oeste arrecadaram 325 bolsas. O número representa um aumento de aproximadamente 14% no número de bolsas coletadas em relação ao ano passado. Durante as campanhas em 2023, compareceram 395 doadores, sendo que 100 pela primeira vez, além da realização de 19 cadastros para doação de medula óssea.

A próxima Campanha de Doação de Sangue no Município será realizada em janeiro. O calendário com todas as datas para o próximo ano será divulgado em breve pelo Hemocentro da Unicamp.

Dia do Doador de Sangue

Neste sábado, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Santa Bárbara conta com um grupo de doadores de sangue no Facebook, com informações sobre as campanhas realizadas no município. Para fazer parte, basta acessar o link: https://acesse.one/Doadores-de-Sangue-de-SBO onde são postadas informações e orientações sobre as doações. Lembrando que, mesmo aquele não possa ser um doador, por não atender a algum pré-requisito, pode auxiliar na divulgação e na captação de novos doadores.

Para as próximas campanhas, duas alterações ocorrem nos quesitos para as doações. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, e que não podiam doar sangue, agora podem, devendo aguardar seis meses após o procedimento. Já caso a pessoa viaje para áreas endêmicas de malária, o prazo para a doação agora é de três meses após o retorno.

A Campanha na cidade é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde – região de Santa Bárbara – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente e Bella Pane Pães e Doces.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura e DAE de Santa Bárbara seguem com Refis 2023 até dia 15 dezembro