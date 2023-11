Prefeitura inicia construção de calçada em rua do Terramérica

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) iniciou, nesta sexta-feira (24), a regularização de solo para a construção do passeio público em uma área localizada no Jardim Terramérica II. A área é pública está localizada entre as ruas Pedro Nicoletti, Francisca Coral Chiquinho, Luiz Placido Massochetti e Laudelino Basseto.

“Ali é um local com grande fluxo de veículos e essa área necessita de calçamento para melhorar a mobilidade urbana”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os recursos são provenientes de contrapartida da empresa Pigma Construções Ltda.

