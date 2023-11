Pastores recebem homenagem na Câmara de Americana

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (23) sessão solene para a entrega medalhas de mérito “Pastor Antonio Munhoz” a lideranças religiosas que se destacaram nos relevantes serviços prestados à comunidade americanense. As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores Juninho Dias (MDB), Léo da Padaria (PV) e Marcos Caetano (PL).

Participaram da solenidade os vereadores autores e convidados, amigos e familiares dos homenageados. Durante o uso da palavra, os parlamentares destacaram o trabalho desenvolvido pelos pastores. “Tenho muito respeito pelo Pastor Mauri, que faz um trabalho corajoso, e eu fiz parte da história da construção da Nazareno no Zanaga. Sei de toda garra para transformar a vida das pessoas e só quem fez a diferença recebe essa homenagem. Hoje temos na nossa região uma das maiores igrejas e que, junto aos seus voluntários, faz um trabalho social exemplar”, disse Juninho Dias.

Marcos Caetano compartilhou vivências pessoais com os pastores homenageados. “Eu conheço toda a família e o trabalho dos pastores desde muito cedo, sempre estive junto com eles. A passagem deles faz parte da história cristã de Americana e agora ficará registrada aqui na Câmara em nome de uma grande liderança, o pastor Munhoz. As igrejas fazem um trabalho social de grande relevância, acolhendo os mais necessitados e guiando as pessoas para o caminho de Deus, é um privilégio pode estar aqui concedendo essas honrarias”, discursou o parlamentar.

O trabalho das igrejas durante a pandemia de Covid-19 foi lembrado pelo vereador Léo da Padaria. “Nesses últimos anos a igreja passou por uma situação delicada, pois teve que se manter de portas fechadas devido à pandemia. Foram tempos difíceis, pois a comunidade precisava da palavra da Deus e todos nós não sabíamos o que fazer. As pessoas perdendo emprego, porém as igrejas foram fundamentais no trabalho social e de acolhimento, então é uma honra estar aqui esta noite para aplaudir a história e o trabalho dos pastores homenageados”, destacou Léo.

Ao final, o pastor Hélio Ananias Neto, representando os homenageados, falou sobre a importância das igrejas para a comunidade. “Até aqui o Senhor nos ajudou, essa é a frase do profeta Samuel em tempos difíceis, assim como são os tempos atuais. Nossa sociedade precisa da presença de Deus, sem isso estamos entregues à falta de amor, de ética e ao desrespeito. Hoje temos guerras, conflitos e famílias destruídas, uma geração sem valores, pra não dizer a corrupção na sociedade. A sociedade americanense precisa da ajuda das instituições, de pessoas que trabalhem com zelo pelo povo que, muitas vezes, não tem condições de lutar. As igrejas fazem a sua parte”, finalizou.

Medalhas “Pastor Antonio Munhoz” – Biografias

EVANGELISTA DONIZETE DA SILVA MORAES

Nascido na cidade de Jales, chegou em Americana em 1974 e começou a congregar na Assembleia de Deus do bairro Bela Vista. Durante a presidência do Pastor Antonio Munhoz, Donizete foi secretário da Igreja por dez anos. Foi consagrado em 1989 ao presbitério da igreja, sendo consagrado evangelista em 2006. Membro da mesma igreja há 47 anos, esteve presente na pedra fundamental do novo templo sede, participou ativamente das equipes de evangelismo nas praças públicas da cidade e sempre trabalhou na assistência social, tendo sempre um coração missionário.

PASTOR ELIAS PERNAS PASQUALETE

Nascido em Nova Guataporanga, estado de São Paulo, filho do saudoso pastor Cecilio Pernas Ruanes. Pastor Elias é Pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Plena Paz, presidida pelo Pastor João Guimarães e ligado na Convenção CIMADEMIGO – com Sede em Betim, Minas Gerais. Trabalha incansavelmente nos departamentos de ensino da igreja, na missão de aperfeiçoar novos obreiros, e também no serviço social da igreja ajudando os que mais necessitam.

PASTOR HÉLIO ANANIAS NETO

Nascido em Americana, iniciou sua vida ministerial em Várzea Paulista, atuando como líder de jovens, professor de Escola Bíblica Dominical e Diácono na Igreja Presbiteriana Renovada. De volta a Americana, serve a Deus na 1ª Igreja Presbiteriana Renovada de Americana. Consagrado ao ministério em 2008 e ordenado pastor em 2011, assumiu naquele ano a presidência da 1º Igreja Presbiteriana Renovada de Americana, onde permanece até os dias de hoje. Bacharel em Teologia e pós-graduado em Ciência da Religião, é conselheiro, palestrantes nas áreas da família, evangelismo, vida cristã e liderança.

PASTOR JOSÉ MARINHO FILHO

Aceitou Jesus em 1997 na Assembleia de Deus Ministério Madureira. Após 90 dias como cristão, foi convidado a ministrar a palavra de Deus e não hesitou. Foi batizado com o Espírito Santo e passou a atuar na igreja como tesoureiro e cooperador, chegando ao diaconato em 1998. Com muito preparo e dedicação, foi consagrado ao presbitério em 2000 e evangelista em 2002. Transferiu-se para a Assembleia de Deus – Ministério Belem em 2007, sendo convidado por seu líder, Pastor Antonio Munhoz, a pastorear uma congregação, onde ficou por nove anos. Em 2010, por indicação do Pastor Antônio Munhoz, foi reconhecido Pastor pela Convenção Geral das Assembleia de Deus no Brasil.

PASTOR MARCELO ALVARENGA

Nascido em Guarulhos, filho do saudoso Pastor Alírio Alvarenga, Marcelo começou seu ministério bem cedo, aos 14 anos, pregando e louvando ao Senhor em igrejas, praças, presídios e muitos lugares do Brasil e em outros países. É membro da Assembleia de Deus – Ministério Belem há 37 anos, estando presente da pedra fundamental do novo templo sede. Consagrado ao diaconato aos 21 anos de idade, galgou o presbitério em 1995 e foi levado a evangelista em 2001, sendo consagrado pastor em 2007 pelo saudoso Pastor Antonio Munhoz. Pastoreou várias congregações em Americana e se habilitou como juiz de paz. Atualmente é pastor auxiliar na igreja sede da Assembleia de Deus Ministério Belém de Americana.

PASTOR MAURY MEDEIROS DA SILVEIRA

Nascido na cidade de Loanda, Paraná, veio para Americana em 1978. Após a falência de sua mercearia em 1997, viu-se desesperançado e converteu-se no mesmo ano, iniciando a faculdade de Teologia. No ano 2000, atendeu ao chamado ministerial e inicia o pastoreio em uma pequena garagem na casa de amigos, com quatro famílias. Um ano depois, inaugurou a Igreja do Nazareno do Zanaga. Vivendo com a população de baixa renda, inaugurou em 2003 o Restaurante Popular Prato Cheio. Atualmente é diretor da Associação Evangélica Nazarenos de Americana, mantendo sua atuação social através da palavra de Deus.

PASTOR RAFAEL ALVES DE ARAÚJO

Nascido em Americana, aceitou em 1998 o convite de sua então namorada, atual esposa Amanda, para participar de um culto na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Zanaga. Ouvindo o chamado de sua vocação, congregou na mesma igreja em 2001 e passou a liderar o grupo de jovens. Formou-se em teologia e, em 2008, atendendo ao chamado de Deus para atuar na sociedade por meio do ministério pastoral, foi discipulado e ungido pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Zanaga. Atuou em diversos projetos e, desde 2019, aceitou o desafio de iniciar a Igreja do Nazareno Ágape de Americana, tendo desenvolvido diversas ações beneficentes à população do Jardim Esplanada e região.

