Vacas de experimentos de pesquisa do IZ de Nova Odessa são furtadas

Pesquisa realizada pelo Instituto de Zootecnia (IZ-APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, com sede em Nova Odessa (SP) e Americana (SP), é prejudicada com o furto de quatro vacas.

Os animais levados na sexta-feira (25) estavam sendo utilizados para cursos e em pesquisa de campo sobre sanidade animal e produção de leite. Estes animais, que estavam inoculados, foram isolados em uma área por medidas sanitárias. Animais participavam também de cursos sobre Brucelose e Tuberculose.

Além do prejuízo para a pesquisa que está em andamento, a maior preocupação é que estes animais não são destinados para consumo humano. Apenas e exclusivamente para realização das pesquisas cientificas.

As pesquisas do Instituto visam maior produtividade e qualidade dos produtos de origem animal, com o objetivo de que estes alimentos com maior qualidade e mais acessível cheguem para população.

O furto destes animais prejudicam as pesquisas e cursos realizados na Unidade, prejudicando a cadeia produtiva como um todo.

LEIA TAMBÉM: Droga, arma e munição no Nova Veneza