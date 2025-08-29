Dois acidentes marcaram a região nesta quinta e sexta-feira em Santa Bárbara e Americana. Uma retroescavadeira e picape As autoridades reforçam que a população deve evitar a região até a conclusão dos trabalhos de segurança e retirada do poste.

O primeiro caso- Na manhã desta sexta-feira (29), um homem perdeu o controle de uma Saveiro e atingiu um poste com transformador na Avenida Bandeirantes, próximo ao Centro Cívico.

Com o impacto, o poste caiu ainda energizado, exigindo ação rápida dos órgãos competentes para isolar a área. O motorista foi socorrido com fortes dores no corpo e levado ao hospital consciente.

O segundo dos dois casos

Ontem, quinta-feira (28), uma máquina escavadeira tombou dentro do lago do Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste, durante as obras de desassoreamento que estão em andamento no local.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

