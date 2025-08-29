HM de Americana treina sobre captação de órgãos em parceria com a Unicamp

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), realizou nesta quinta-feira (28) um treinamento voltado à qualificação de profissionais da saúde para atuação na área de captação de órgãos e tecidos.

A atividade, que foi ministrada pela supervisora da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital das Clínicas da Unicamp, Maria Valéria Omena, teve como objetivo discutir protocolos, atualizar conhecimentos técnicos e promover a integração entre as equipes multiprofissionais envolvidas no processo de doação e transplante de órgãos. Também foram apresentados os critérios legais e normativos vigentes que norteiam essa prática no Brasil.

“A doação de órgãos é um ato de solidariedade que transforma vidas. Nosso compromisso, enquanto instituição de saúde, é garantir que as equipes estejam preparadas e atualizadas para conduzir esse processo com ética, respeito e excelência técnica. Esse treinamento reforça a importância da capacitação contínua dos profissionais e fortalece a rede de transplantes na nossa região”, destacou o diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Público-alvo

O público-alvo incluiu médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gestores hospitalares, acadêmicos, além de coordenadores de serviços de saúde. De acordo com a organização, a iniciativa buscou fortalecer a rede de profissionais capacitados para lidar com situações que envolvem a doação de órgãos, contribuindo para salvar vidas por meio da ampliação dos transplantes.

A coordenadora da enfermagem das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do HM, Glaucie Balduino, também enfatizou a importância da iniciativa: “Para a equipe de UTI, que está na linha de frente do cuidado ao potencial doador, esse treinamento é fundamental. Ele nos capacita para identificar critérios, manter a viabilidade dos órgãos e, o mais importante, nos orienta sobre como abordar a família com sensibilidade e clareza, respeitando seu momento de luto e valorizando a generosidade da doação.”

“Esse treinamento realizado no Hospital Municipal, em parceria com a Unicamp, representa um avanço importante para a saúde de Americana. A doação de órgãos é um gesto que salva vidas, e preparar nossas equipes para lidar com esse processo de forma técnica e humanizada é essencial. Essa qualificação fortalece a rede de atendimento e garante que nossa cidade esteja alinhada às melhores práticas na área da saúde”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

