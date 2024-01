O técnico Dorival Jr decidiu aceitar comandar a seleção

brasileira este ano. Ele vai deixar de ser o técnico do São Paulo. O Tricolor já anunciou o desligamento de Dorival Júnior do clube para que ele possa assumir o comando da Seleção Brasileira.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o time paulista se despediu de Dorival, assim como deixou uma mensagem do técnico de agradecimento. “É a realização de um sonho pessoal”, afirmou o novo técnico da amarelinha.

Leia + Sobre todos os Esportes

Dorival fez questão de frisar que o convite da CBF surgiu após “o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo”.

“Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio”, disse Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo no ano passado.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP