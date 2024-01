Saidinha: 4% não voltaram pra cadeia na região

A RMC ainda têm 4% dos presos que saíram na saidinha

de fim de ano fora da cadeia. Campinas (SP) e Hortolândia (SP) têm 163 presos considerados foragidos por não retornarem aos presídios após serem beneficiados com a saída temporária de Natal e Ano Novo, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Ao todo, 3.926 presos do regime semiaberto tiveram acesso ao benefício na região. Desses, 95,8% retornaram às unidades prisionais.

700 detentos são presos pela PM de SP em duas semanas

A saída temporária de fim de ano terminou nesta quarta-feira (3). Desde o dia 23 de dezembro, quando os detentos foram liberados para as festas de fim de ano, a Polícia Militar (PM) efetuou a prisão de 631 infratores que foram beneficiados com a medida, mas que descumpriram as regras previstas em lei para permanecer nas ruas no período. Além destes, outros 81 detentos comtemplados com benefício foram presos após serem flagrados cometendo algum tipo de crime.

Durante as duas semanas, os detentos flagrados pelos policiais infringindo as normas impostas pelo Poder Judiciário foram levados imediatamente ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). A parceria estabelecida em 2023 permitiu que os policiais conduzissem os detentos diretamente à penitenciária mais próxima do local da abordagem.

