Drex e as criptomoedas de Milei, Trump e Bolsonaro

O Drex, versão digital do real regulamentada pelo Banco Central (Bacen), está prevista para ser implementada em 2027 e promete transformar o cenário financeiro do país. A nova moeda digital trará inovações, como rastreamento em tempo real de transações, contratos automatizados e maior eficiência em operações financeiras, mas também levanta debates sobre privacidade e segurança de dados.

Segundo o advogado tributarista, Ariel Franco, o Drex permitirá que o governo tenha total rastreabilidade sobre as movimentações financeiras dos cidadãos. “Com essa implementação, os dados de tudo o que recebemos e gastamos serão automaticamente transmitidos ao Governo. Isso inclui valores, locais, formas de pagamento e detalhes de cada transação. A comparação que se faz com o Pix se torna superficial diante do Drex, que trará um controle muito maior sobre as operações financeiras”, explica o advogado.