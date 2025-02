Após NO Jovem- Um dos bares mais tradicionais de Nova Odessa, o Bar da Independência, anúnciou que vai fechar as portas. O bar carrega uma enorme história de muitos anos localizado no bairro Bela Vista e divulgou o encerramento das atividades neste sábado.

“Família do Bar da Independência.

Sentimos muito em informar que o Bar da Independência encerrará suas atividades logo após a festa de 8 anos, no dia 15 de março.

Foram oito anos incríveis, cheios de histórias, risadas, brindes inesquecíveis e amizades que nasceram entre nossas mesas e balcões.

Criamos um espaço onde cada um podia ser livre para celebrar, se conectar e viver momentos que ficarão para sempre na memória.

A decisão de fechar não foi fácil, mas chega um momento em que novos caminhos precisam ser trilhados. Mudanças acontecem, ciclos se encerram, e sentimos que é hora de dizer adeus com gratidão no coração.

Antes de fecharmos as portas, queremos celebrar com vocês mais uma vez. No dia 15 de março, faremos uma festa histórica, do jeito que o Bar da Independência merece: com muita música, alegria e, claro, aquele último brinde especial

Agradecemos a cada cliente, amigo e colaborador que fez parte dessa jornada. Vocês foram a alma desse lugar. Saímos de cena, mas as memórias e o espírito do Bar da Independência seguirão vivos.

Até o nosso último brinde!

Com carinho,

Equipe Bar da Independência”.