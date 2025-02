Americanenses levam 11 medalhas no Brasileiro de Ciclismo de Pista

Os ciclistas americanenses da equipe da Secretaria de Esportes conquistaram 11 medalhas nas categorias de base do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, evento realizado pela Confederação Brasileira da modalidade no Velódromo Municipal de Indaiatuba. As disputas dessas categorias começaram no último domingo (16) e terminaram nesta quarta-feira (19).

A competição nacional reuniu atletas de todo o país nas categorias infantojuvenil, juvenil e júnior, e a cidade de Americana foi representada por cinco ciclistas. Das 11 medalhas, foram cinco de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

“Nossos atletas fizeram uma grande competição e mostraram todo o potencial do ciclismo de Americana. Essas conquistas são fruto de muito trabalho, dedicação e disciplina nos treinamentos. O apoio da Secretaria de Esportes tem sido fundamental para o desenvolvimento da modalidade, e ver esse esforço se transformando em medalhas é muito gratificante. Estamos muito orgulhosos da nossa equipe”, celebrou o treinador Estevam Mancini.

O ciclista Theo Mendes Mancini faturou quatro medalhas de ouro, sendo três em provas individuais (velocidade 200m, 500m x cronômetro e keirin) e uma na prova de velocidade por equipes, ao lado de Luis Guilherme Silva de Oliveira e Alexandre Alves Maniezzo. O outro ouro foi conquistado por Luis Guilherme, na prova de velocidade individual 200m.

Já as medalhas de prata foram dos atletas Alexandre Alves Maniezzo (velocidade individual 200m e omnium), Monara Lúcia Alencar Moreira (velocidade individual 200m e 500m x cronômetro) e Luís Guilherme (km x relógio). Alexandre também levou para casa uma medalha de bronze, na prova de eliminação.

“É uma grande felicidade ver Americana sendo destaque no cenário nacional do ciclismo, com atletas talentosos que se dedicam diariamente nos treinos e agora colhem os resultados desse trabalho. Esse desempenho reforça o nosso compromisso em apoiar e incentivar o esporte no município. Em nome da Secretaria de Esportes, parabenizo e agradeço todos os ciclistas por nos representarem tão bem, e desejo que essas vitórias sirvam de motivação para desafios ainda maiores no futuro”, comentou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

Medalhas dos americanenses no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista:

Medalhas de ouro

– Theo Mendes Mancini, Luis Guilherme Silva de Oliveira e Alexandre Alves Maniezzo – Velocidade por equipes / Júnior Masculino

– Theo Mendes Mancini – Velocidade individual 200m / Juvenil Masculino

– Theo Mendes Mancini – 500m x cronômetro / Juvenil Masculino

– Theo Mendes Mancini – Keirin / Juvenil Masculino

– Luis Guilherme Silva de Oliveira – Velocidade individual 200m / Júnior Masculino

Medalhas de prata

– Alexandre Alves Maniezzo – Velocidade individual 200m / Juvenil Masculino

– Alexandre Alves Maniezzo – Omnium / Juvenil Masculino

– Monara Lúcia Alencar Moreira – Velocidade individual 200m / Infantojuvenil Feminino

– Monara Lúcia Alencar Moreira – 500m x cronômetro / Infantojuvenil Feminino

– Luís Guilherme Silva de Oliveira – Km x relógio / Júnior Masculino

Medalha de bronze

– Alexandre Alves Maniezzo – Eliminação / Juvenil Masculino

