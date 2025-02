A Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lança a campanha “Tem Artista AQUI, Sumaré” com o objetivo de promover e valorizar os talentos artísticos da cidade. A iniciativa busca dar visibilidade aos artistas locais e fortalecer a cultura do município, criando uma plataforma para que eles possam compartilhar suas obras e histórias com o público.

A campanha convida todos os artistas de Sumaré a participarem, enviando uma foto de boa qualidade de seu trabalho e de si mesmos, além de um currículo ou uma biografia resumida com informações sobre sua trajetória artística. Os participantes devem incluir o QR Code de seu perfil no Instagram ou da rede social preferida, para que possam ser facilmente encontrados e seguidos. Para os artistas que desejarem, o envio de portfólio também é uma opção. As informações devem ser enviadas até o dia 21 de março para o email [email protected].

Os artistas serão divulgados no perfil oficial da Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré (@culturasumare) no Instagram. Para mais detalhes, a Secretaria também disponibiliza o WhatsApp (19) 3873-9469 para tirar dúvidas.

“A campanha ‘Tem Artista AQUI, Sumaré’ tem o propósito de fortalecer a cena cultural da nossa cidade e garantir que nossos artistas tenham o reconhecimento que merecem. É uma forma de integrar a arte local à vida da cidade e dar voz aos talentos que muitas vezes ficam invisíveis perante a sociedade. Vamos promover a diversidade cultural e o talento da nossa gente, porque Sumaré é feita de arte, história e pessoas talentosíssimas”, afirmou Cecília Teixeira, Secretária de Cultura e Turismo.

A campanha está alinhada ao compromisso da gestão municipal em promover uma administração inclusiva e acessível, voltada para o desenvolvimento social e cultural da cidade. O prefeito Henrique do Paraiso e o vice André da Farmácia enfatizaram a importância do incentivo à criação artística como pilares para o fortalecimento da identidade de Sumaré e para o bem-estar da população.

“Estamos dedicados a criar oportunidades para todos, especialmente para aqueles que mantêm viva a cultura e as tradições da nossa cidade. Acreditamos que a arte é uma das maiores expressões de liberdade e inclusão social. Em campanhas como a ‘Tem Artista AQUI, Sumaré’, buscamos dar visibilidade aos nossos talentos e incentivar o desenvolvimento artístico, cultural e econômico da cidade. Vamos trabalhar para que Sumaré seja uma cidade ainda mais acolhedora, próspera e com oportunidades para todos”, destacaram.

Campanha Tem Artista AQUI, Sumaré

-Envio de perfis e portfólio até 21 de março no email: [email protected]

-Dúvidas: WhatsApp (19) 3873-9469

