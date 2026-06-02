A dupla de Americana, formada pelos atletas Rodrigo Pizzi e Paulo Melém, conquistou a terceira colocação na 2ª etapa do Torneio Sênior, Veterano e Masters 2026 de Badminton, competição organizada pela Federação de Badminton e Parabadminton do Estado de São Paulo (Febasp). Essa foi a estreia da dupla no campeonato, disputado no último final de semana, no Clube dos Ingleses, em Santos.

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Na estreia pelo torneio, os representantes de Americana iniciaram a campanha com vitória nas quartas de final diante da equipe de Santos, por 2 sets a 0, com parciais de 15/12 e 15/09. Já pela semifinal, Rodrigo e Paulo fizeram um duelo equilibrado contra a equipe da Hípica de Campinas, mas acabaram superados, por 2 sets a 1, jogando com parciais de 13/15, 15/07 e 15/05, encerrando a participação com a conquista do bronze.

“Conseguir a terceira colocação logo na estreia do torneio é muito importante para dar confiança ao longo da competição. Sabemos do alto nível técnico do torneio e ficamos felizes com o desempenho, o que nos mantém motivados para evoluir nas próximas etapas”, destacou Rodrigo Pizzi.

Dupla de Americana elogiada

“Foi uma experiência muito positiva. Fizemos jogos competitivos e mostramos que temos condições de brigar por algo a mais durante a temporada. Agora é continuar treinando para chegar ainda mais forte nas próximas disputas”, afirmou Paulo Melém.

“Começar a temporada já com um lugar no pódio é algo muito significativo. Isso demonstra competitividade e mostra que Americana tem atletas preparados para enfrentar desafios importantes. Temos certeza de que Rodrigo e Paulo ainda terão grandes momentos nas próximas etapas do torneio”, ressaltou o secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol.

A competição ainda contará com mais duas etapas ao longo da temporada. O próximo compromisso de Americana está previsto para os dias 27 e 28 de junho, em local ainda a ser definido pela organização do torneio.