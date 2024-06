É Possivel Ser Dentista Nos Eua?

O envelhecimento da população e os custos associados à formação odontológica têm contribuído para a escassez de dentistas nos EUA, resultando em uma previsão de crescimento de 4% no emprego de dentistas até 2032, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho. Espera-se que aproximadamente 5,1 mil novas vagas sejam criadas a cada ano ao longo da próxima década. Tipos de Vistos: O Caminho para a Profissionalização nos EUA Para profissionais estrangeiros interessados em ingressar no mercado odontológico americano, existem diversas opções de obtenção do green card, permitindo a entrada e permanência no país. Entre esses vistos, destacam-se o EB-2 e o EB-1, cada um com critérios específicos: · EB-2: Destinado a profissionais com formação acadêmica avançada ou habilidades excepcionais em áreas como negócios, ciências ou artes. · EB-1: Voltado para pessoas com habilidade extraordinária em suas áreas. Suporte Especializado Com mais de duas décadas de experiência, a Bicalho Consultoria Legal tem se destacado por simplificar esses trâmites para brasileiros, oferecendo suporte especializado e orientação durante todo o processo. Casos de sucesso, como o do cirurgião dentista Evandro Garcia, demonstram a eficácia e o compromisso da consultoria em garantir uma transição suave e bem-sucedida para o mercado americano.