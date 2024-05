O Setor Produtivo de Nova Odessa – formado por todas as indústrias, comércios, prestadores de serviços e produtores rurais da cidade – gerou em março 310 novos empregos com carteira assinada. Com o excelente resultado do mês, o total de novas vagas de trabalho criadas no 1º trimestre deste ano na cidade subiu para 784. É o que comprova a estatística oficial do Novo Caged, divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Desde janeiro de 2021, quando entrou em vigência a atual política municipal de Desenvolvimento, já são 3.397 empregos criados na cidade. Foram criados 1.605 novos postos de trabalhado em 2021, mais 690 em 2022 e 318 em 2023. Entre 2021 e 2023, portanto, foram 2.613 empregos criados pelas empresas da cidade – uma média de quase 900 vagas por ano, que já está quase sendo alcançada agora em 2024.

A quantidade de empregos formais criada ou perdida em determinado período é o resultado do total de admissões de trabalhadores no mesmo espaço de tempo, menos o total de demissões. Em março, por exemplo, foram 1.654 admissões, perante apenas 1.344 demissões. De janeiro a março de 2024, foram 4.709 contratações, perante 3.925 dispensas.

O resultado do 1º trimestre de 2024 também foi 337% superior ao mesmo período de 2023, quando o saldo havia sido positivo em 179 vagas criadas. Neste ano, foi o Setor de Serviços que “puxou” o bom resultado comparado com o ano passado: foram 528 novas vagas criadas, seguido pela Indústria, com 146 novos postos.

Segundo o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o fato dos três primeiros anos do seu mandato terminarem com geração de empregos “no azul”, apesar dos efeitos da pandemia de Covid-19 na Economia, são provas do sucesso dessa política de apoio ao empreendedorismo e ao empresariado adotada desde 2021.

“Modernizamos a ‘Lei de Incentivo’ (o ProdeNO), ouvimos os empresários, viabilizamos o Poupatempo e o Corpo de Bombeiros da PM, promovemos os Feirões do Emprego, incluímos os empreendedores novaodessenses nas festas oficiais do Município e tantas outras medidas em prol do Desenvolvimento Econômico a longo prazo da cidade, e isso reflete na criação de empregos. O emprego é o melhor programa social que existe, porque traz autonomia e dignidade para as famílias dos trabalhadores”, justificou Leitinho.

A maioria das novas vagas nas empresas locais é anunciada semanalmente pelo PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona no mesmo prédio do novo Poupatempo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.

As vagas são anunciadas sempre que disponíveis em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa, https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/ e http://www.novaodessa.sp.gov.br/Noticias.aspx.