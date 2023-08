Eleição do Conselho terá urnas eletrônicas

A eleição do Conselho Tutelar de Americana terá urnas eletrônicas

votação, com a assinatura de um contrato de comodato entre os juízes da 158ª e 384ª Zonas Eleitorais, Prefeitura de Americana e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA).

O município terá 57 urna eletrônica à disposição para a eleição, no dia 1º de outubro em 41 sessões eleitorais, segundo a presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann.

“Será a primeira vez que as urnas eletrônicas serão utilizadas no processo eleitoral do Conselho Tutelar, agilizando a votação para a população e para os participantes que irão trabalhar no pleito, proporcionando um avanço para o desenvolvimento do processo da eleição no município”, disse Mariana.

LEIA+ Sobre a política regional

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da votação e do Conselho Tutelar. “A votação ao Conselho Tutelar é facultativa, mas muito importante para a cidade, pois é um órgão de extrema importância quanto à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por isso, a conscientização dos eleitores é fundamental neste processo”, disse.

Os candidatos a conselheiros tutelares são: Aline Martins da Silva, Camila Sanches Souza Sant Anna, Daniele de Freitas Franco, Lídia Maria Rodrigues Mamani, Luciana Andrea Tomaz da Silva Rebouças, Mêncio Mafra Toledo, Pedro Aparecido Gatti, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rita de Cássia da Silva Alves de Lima, Rodrigo Miletta Sousa da Rocha, Rosane Ramos Bassan e Thiago Colombo Silva.

Confira os locais de votação no endereço eletrônico: https://www.americana.sp.gov.br/conselho/ct , clicando na seção “Eleições 2023”.