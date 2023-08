Palmeiras bate Cruzeiro no final (1-0)

Com gol do atacante Flaco Lopez, o Verdão bateu o Cruzeiro por 1 a 0 e terminou o 1o turno do Campeonato Brasileiro na segunda posição. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem um jogo de atraso no torneio.

Leia + Sobre o Esporte

Contra times mineiros em geral, o Maior Campeão do Brasil está invicto há 13 jogos – são sete vitórias e seis empates nos últimos duelos com América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Tombense desde 2021. Atuando como mandante contra mineiros, a invencibilidade sobe para 14 partidas – são oito vitórias e seis empates contra América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Tombense desde 2018. No histórico geral de confrontos, o Palmeiras igualou o retrospecto diante do Cruzeiro: são 35 vitórias alviverdes contra 35 vitórias celestes, além de 28 empates.

O Palmeiras só foi derrotado quatro vezes nos últimos 42 jogos de Campeonato Brasileiro (somando 24 vitórias e 14 empates).

MARCAS INDIVIDUAIS



> Weverton igualou Marcos na 8ª posição do ranking de atletas com mais resultados positivos pelo Verdão em Campeonato Brasileiro (85 vitórias).



> Gustavo Gómez se isolou no Top 10 de zagueiros com mais partidas pelo Palmeiras na história (262 jogos).

> Raphael Veiga empatou com Jair Rosa Pinto na 55ª posição da lista de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história (248 jogos) e alcançou a 6ª colocação do ranking de jogadores com mais partidas pelo clube no Allianz Parque (112 jogos, ao lado de Gustavo Scarpa).

O JOGO

Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo equilibrado no Allianz Parque. Depois de uma partida recheada de oportunidades para ambas as equipes, o Verdão conseguiu abrir o marcador aos 51 minutos do segundo tempo com o atacante José López, que aproveitou a cobrança de falta batida por Raphael Veiga. Com o resultado, o Alviverde assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 34 pontos conquistados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP