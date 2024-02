Eleições 2024: urnas passam por manutenção preventiva

Urnas eletrônicas que serão usadas nas Eleições 2024 serão submetidas ao primeiro ciclo de manutenção preventiva a partir desta segunda-feira (5). O objetivo é identificar e reduzir a ocorrência de falhas na operação dos equipamentos, de forma a evitar a substituição e garantir a fluidez no dia da votação.

Serão verificadas urnas dos modelos 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020 armazenadas em zonas eleitorais e postos de atendimento em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 101.201 máquinas passarão por essa primeira inspeção.

Durante a manutenção, é verificada a carga elétrica das baterias e executado um Sistema de Teste Exaustivo (STE), capaz de analisar todas as funcionalidades do equipamento. São testados processador, leitor biométrico, sistema de áudio, impressora, memórias interna e externa, teclados dos terminais do mesário e do eleitor, entre outros componentes. A análise é monitorada e possíveis problemas técnicos são relatados em um sistema para posterior reparo.

Urnas modelo 2022

Essa primeira etapa de verificação não inclui as urnas 2022 (modelo mais novo). O TRE-SP aguarda o recebimento de todos os equipamentos dessa versão, que ainda estão sendo encaminhados pelo TSE aos estados, para iniciar o teste. A previsão é que São Paulo receba 43.296 novas máquinas.

A expectativa do setor técnico de urnas eletrônicas do TRE-SP é testar as urnas do novo modelo no 13 º Simulado Nacional de Hardware 2024, a ser realizado em abril pelo TSE.

Esse primeiro ciclo deve se estender até o fim de abril. A verificação das máquinas é feita de forma periódica pela Justiça Eleitoral e ocorre mesmo em anos não eleitorais. Ano passado, os equipamentos passaram por esse ciclo de conservação duas vezes, de maio a julho e entre agosto e novembro.

O eleitorado volta às urnas em 6 de outubro para escolher seus representantes nas prefeituras e câmaras municipais. Caso haja um 2º turno para a escolha de prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a votação ocorrerá em 27 de outubro.

