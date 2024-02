Santa Bárbara foi a que mais gerou emprego entre as cidades vizinhas da região

Entre todas as cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Santa Barbara d’Oeste ficou atrás apenas de Campinas, Paulínia e Indaiatuba, mas superou Americana, Hortolândia, Sumaré e todas as demais na geração de empregos no ano de 2023.

Com 2.429 novos postos de trabalhos, além dos que já existiam em 2022, Santa Bárbara está com a marca de 1 nova oportunidade para cada 80 moradores, enquanto a média de Campinas por exemplo foi de 1 vaga para cada 150, a da Capital 1 par cada 86 e a do país; 1 para cada 136 brasileiros. Foi um saldo médio de 6 novos barbarenses contratados por dia.

Um dado interessante é que 42% dos trabalhadores de Santa Bárbara atuam no setor de serviços, porém, em 2023, o percentual de pessoas contratadas para atuar neste setor foi de 75,2%. Na sequência aparece o setor de comércio com 347 registros, indústria com 179, construção com 70 e agropecuária com 27.

• Campinas: 13.205 (1.1m habitantes) – 1 vaga para cada 150 habitantes

• Paulínia: 4.318 (110mil habitantes) – 1 vaga para cada 25 habitantes

• Indaiatuba: 3.815 (260mil habitantes) – 1 vaga para cada 68 habitantes

• Santa Bárbara: 2.429 (183 mil habitantes) – 1 vaga para cada 80 habitantes

• Sumaré: 1.958 (279 mil habitantes) – 1 vaga para cada 142 habitantes

• Jaguariúna: 1.588 (59 mil habitantes) – 1 vaga para cada 37 habitantes

• Hortolândia: 1.525 (236 mil habitantes) – 1 vaga para cada 64 habitantes

• Limeira (fora da RMC): 1.471 (291 mil habitantes) – 1 vaga para cada 198 habitantes

• Itatiba: 734 (121 mil habitantes) – 1 vaga para cada 165 habitantes

• Monte Mor: 589 (64 mil habitantes) – 1 vaga para cada 109 habitantes

• Americana: 492 (237 mil habitantes) – 1 vaga para cada 482 habitantes

• Nova Odessa: 318 (62 mil habitantes) – 1 vaga para cada 195 habitantes

• Artur Nogueira: 301 (51 mil habitantes) – 1 vaga para cada 154 habitantes

• Holambra: 233 (15 mil habitantes) – 1 vaga para cada 64 habitantes

• St. Antônio de Posse: 144 (23 mil habitantes) – 1 vaga para cada 161 habitantes

• Vinhedo: 141 (76 mil habitantes) – 1 vaga para cada 543 habitantes

• Valinhos: 136 (126 mil habitantes) – 1 vaga para cada 929 habitantes

• Cosmópolis: 85 (59 mil habitantes) – 1 vaga para cada 703 habitantes

• Pedreira: 50 (43 mil habitantes) – 1 vaga para cada 862 habitantes

• Engenheiro C.: -52 (19 mil habitantes) – não atualizado