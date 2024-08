Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696), em Americana, recebe o musical “Embalos de sábado à noite” na sexta-feira, dia 9 de agosto, às 21h. Os ingressos custam de R$ 65,00 a R$ 130,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site https://entravip.com.br.

A classificação etária é Livre. No show, são apresentadas as canções da ‘Era Disco”, todas cantadas ao vivo. Com várias trocas temáticas de figurinos, o musical também conta com o recurso de projeção mapeada 3D para permitir a imersão do público no show.

O espetáculo é apresentado por um narrador – um jovem apaixonado e conhecedor da era das discotecas – que conduz a plateia, de forma descontraída, a uma inesquecível viagem no tempo. Com muita música e dança, os cantores e dançarinos contagiam o público com os sucessos icônicos dos principais cantores e grupos da época. Entre alguns dos famosos clássicos que embalam o espetáculo estão “Dancing Queen”, do grupo Abba, “Stayin’ Alive”, do Bee Gees, e “Macho Man” e “YMCA”, do Village People

Embalos Douglas Di Lima

Já o humorista Douglas Di Lima, apresenta o stand-up “Vida de Crente Casado”, no mesmo Teatro, no sábado, dia 10 de agosto, às 21h. A classificação etária é Livre e os ingressos, que custam de R$ 45,00 a R$ 90,00, podem também ser adquiridos no site https://entravip.com.br. Esse show do comediante Douglas di Lima é uma visão bem-humorada dos princípios cristãos.

O humorista usa de muita irreverência para falar de assuntos que exigem reverência e mostra que diversão também faz parte da fé. Douglas retrará de forma leve, respeitosa e descontraída as situações que o crente passa. Comediante, ator e músico, o carioca Douglas di Lima descobriu o gosto pela arte nos púlpitos de igrejas. Iniciou no stand-up comedy em 2018 e, de lá para cá, vieram os palcos de teatros, onde ele encontrou seu lugar para expressar, com uma visão única, o que os cristãos passam tanto dentro das igrejas, como no dia a dia.

Seus vídeos atingiram milhões de pessoas nas redes sociais, ao mesclar passagens bíblicas com situações divertidas. Atualmente acumula mais de 2 milhões de seguidores em seus perfis.