O campo em debate. A agricultura brasileira vive um processo acelerado de transformação. O debate sobre digitalização, que antes era visto como um futuro distante, já é prática presente em diversas propriedades.

Recentemente, representantes da IMBR Agro participaram de um evento promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), realizado na sede da Embrapa de Agricultura Digital, dentro da Unicamp, em Campinas. O encontro reuniu especialistas, pesquisadores e empresas para discutir como a informatização pode facilitar a vida do produtor e democratizar o acesso a dados estratégicos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento destacou que tecnologia e dados acessíveis são ferramentas fundamentais para enfrentar os desafios do setor, desde a instabilidade climática até a necessidade de aumentar a produtividade com sustentabilidade. O que foi discutido como tendência para os próximos anos já faz parte do dia a dia da IMBR Agro. A empresa nasceu com esse propósito: tornar a informação acessível, prática e aplicável no campo.

A IMBR estrutura Big Data exclusivo para seus clientes, reunindo informações essenciais que vão de clima e solos a práticas de manejo. Mas não basta apenas ter acesso a dados é preciso transformá-los em decisões concretas. É nesse ponto que a IMBR inova com o Beto, seu assistente virtual gratuito, disponível pelo WhatsApp.

Nesta semana, a empresa anunciou melhorias importantes no Beto. Agora, os produtores passam a receber notificações automáticas em seus celulares sobre riscos climáticos específicos para suas coordenadas, como chuva intensa, granizo e geada.

Essa funcionalidade coloca o agricultor em uma posição de vantagem, permitindo que ele organize suas atividades com base em previsões confiáveis e adaptadas à sua realidade. Os alertas são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diretamente no Beto.

“O campo digital é uma realidade em expansão. E a IMBR Agro está no centro dessa transformação, provando que a tecnologia, quando colocada a serviço do produtor, pode mudar o presente e preparar um futuro mais eficiente e sustentável para a agricultura brasileira”, disse Hernan Angulo, Co-Founder da IMBR Agro.

Beto em campo

Para acessar o BETO, basta enviar um OLÁ ao número (19) 99510-6091 no WhatsApp, fazer um breve cadastro e solicitar o relatório que tem interesse, entre Janela de Plantio, Raiz de Mercado, Previsão do Tempo ou Alerta INMET. E ainda, é possível entrar em contato com os especialistas da startup também via BETO selecionando a opção Falar com Atendente.

Leia Mais notícias do Brasil