Obras de pavimentação da Rua Marco Campari avançam: guias e sarjetas

As obras de pavimentação asfáltica da Rua Marco Campari, no bairro São Luiz, avançam esta semana com a execução de guias e sarjetas, etapa importante para a delimitação da via e direcionamento das águas pluviais. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), no trecho entre os cruzamentos com a Rua São Vito e a Rua Joaquim Rocha Júnior, em um espaço que antes era de grama.

Após a implantação das guias, os próximos passos compreendem a construção das calçadas, preparação da base do pavimento e, por fim, a aplicação da massa asfáltica. Antes, as equipes já haviam trabalhado na execução das galerias pluviais, para garantir a drenagem adequada da água das chuvas e, consequentemente, a durabilidade do novo pavimento.

“Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores da região, que vai trazer mais mobilidade e qualidade de vida para todos. Estamos cuidando de cada etapa para garantir um serviço duradouro e seguro. Em breve, a população poderá contar com uma via totalmente estruturada, facilitando o dia a dia da comunidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da Rua Marco Campari, a Sosu vai pavimentar também um trecho da Rua Luiz Panaro, na mesma região. Juntas, as obras têm investimento total de R$ 405.100,53, sendo R$ 287.306,00 provenientes de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e R$ 117.794,53 de contrapartida da Prefeitura.

