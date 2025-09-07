No dia 3 de setembro, durante o programa “O É da Coisa”, da BandNews FM, o jornalista Reinaldo Azevedo anunciou que ficará afastado das transmissões por um período devido a questões médicas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele explicou que um problema vocal vem prejudicando a sua performance no ar e, por isso, foi preciso dar essa pausa.

Logo no início da edição, o apresentador interrompeu a abertura e disse: “Eu vou encurtar essa abertura porque a minha voz não tá permitindo.”

Em seguida, Reinaldo Azevedo fez o comunicado:

“Faço o programa hoje, fiz questão de fazer, mas a partir de amanhã já não venho, pelo menos até o dia 12. Qualquer novidade vocês saberão.”

Ele negou que haja suspeita de câncer. Os rumores a esse respeito se deveram ao fato do histórico de saúde do comunicador, que removeu dois tumores do crânio, em 2006, e recebeu diagnóstico de aneurisma dez anos depois.

“Não é nada grave, não há indicação de câncer”, afirmou, tranquilizando seus ouvintes.

Sobre as dificuldades persistentes para falar, Azevedo explicou: “Mas a rouquidão está aqui, não passa, e aí então eu preciso partir para alternativas que não foram testadas ainda dentro do que a medicina oferece. E nós vamos fazer.”

Ele anunciou que pretende continuar ativo em sua coluna no UOL, mas ficará afastado das atividades no rádio, na TV e de programa multiplataforma durante o período de estresse vocal.

Leia + sobre diversão e arte