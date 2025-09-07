A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social e do Fundo Social de Solidariedade, organizou um passeio especial para a Expoflora, em Holambra, destinado aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento à Pessoa Idosa.

A iniciativa acontecerá em todas as sextas-feiras do mês de setembro e reunirá mais de 150 participantes a cada edição.

O objetivo é proporcionar momentos de lazer, integração e bem-estar, fortalecendo vínculos e ampliando a convivência social da Melhor Idade. Além da visita à maior exposição de flores da América Latina, os idosos também desfrutam de um almoço self-service oferecido dentro do espaço do evento.

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância da ação. “É um prazer ver nossos idosos se divertindo e interagindo. Estamos comprometidos em promover momentos de alegria, cuidado e qualidade de vida para a Melhor Idade de Sumaré”.

Feliz com a prefeitura

Débora Mikaelle, presidente do Fundo Social de Sumaré, falou sobre o carinho com que a ação foi planejada.

“Nossos idosos merecem atenção, respeito e oportunidades de viver experiências como essa. Ver a felicidade estampada no rosto de cada um deles é a maior recompensa”, pontuou.

