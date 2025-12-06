A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, contará com um grande show da banda Rosa de Saron, neste sábado (6), a partir das 20h, no palco montado na Rua Fernando de Camargo, em frente à Praça Comendador Müller.
A abertura ficará por conta do Ministério ComVocação, que apresentará um repertório especial com músicas de Frei Gilson, às 18h. A entrada é gratuita.
A programação natalina de Americana terá 12 dias de atrações culturais gratuitas na região da praça, incluindo shows musicais, desfile, corais, presépio vivo e um concerto à luz de velas com clássicos do rock.
“Americana vai viver mais um Natal de encantamento, união e paz. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi se desdobrou para preparar uma programação artística diversificada e que traduza o espírito de amor e renovação característico deste período do ano. Será uma linda festa, iluminada pelas luzes de Natal, e contamos com a presença de todos para partilharmos juntos a alegria dessa comemoração”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
O grupo de rock Rosa de Saron é referência no segmento cristão. A banda surgiu em 1988, na cidade de Campinas, e é formada por Bruno Faglioni (voz), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria). Após lançar seu primeiro álbum em 1995, a banda alcançou amplo sucesso a partir de 2008, conquistando discos de ouro e de platina, além de duas indicações ao Grammy Latino. Com mais de 30 anos de carreira, acumula 2,9 milhões de fãs no Facebook, mais de 370 milhões de visualizações no YouTube e foi reconhecida como maior artista católico no Spotify em 2021.
A programação do “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).
Confira a programação completa Encantos:
05/12 (sexta-feira)
Início do horário especial do comércio
19h – Cerimônia de abertura e acendimento das luzes
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h30 – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos
20h30 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”
06/12 (sábado)
18h – Ministério ComVocação – Especial Canções do Frei Gilson
20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família
09/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro
20h – Orquestra Filarmônica do SENAI
10/12 (quarta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)
11/12 (quinta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Americana Jazz Big Band
12/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha
20h30 – Coral Musipaz
13/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?
16/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana
17/12 (quarta-feira)
18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé
20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”
18/12 (quinta-feira)
18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025
19h – Orquestra e Coral UMADAME
20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados
19/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
19h – Coral Ítalo-Brasileiro
20h – Piano In Concert com Mateus Pavan
21h – Hilda Maria: Choro Cantante
20/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Coral Glorificantus
