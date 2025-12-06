Espaço OAPE, no Jardim Santa Clara do Lago, recebe Natal Sustentável da Prefeitura de Hortolândia

O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola) esteve fechado à visitação, na quinta e sexta-feira (4 e 5/12). O espaço, localizado na Rua Bolívia, 290, no Jd. Santa Clara do Lago II, recebeu a decoração festiva do 3º Natal Sustentável, promovido pela Prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O parque será reaberto à visitação, neste sábado (6/12), às 19h, quando haverá o lançamento oficial da festa. Além da decoração natalina, a edição deste ano terá “food trucks”, Papai Noel e chuva de neve, bem como diversas atrações musicais.

Confira abaixo a programação completa:

De 6 a 20/12

3º Natal Sustentável

(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)

Abertura: 6/12, às 19h

Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h

Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h

Local: Observatório Ambiental Parque Escola

Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II

Classificação: Livre, Espaço acessível

Apresentações Culturais

6/12 (sábado)

19h | Quinteto Cultura

21h | Chico Amado e Adilson

7/12 (domingo)

19h | Arco Brasil

21h | Quinteto Cultura

13/12 (sábado)

19h | Cantata de Natal com Coral da UNASP

14/12 (domingo)

19h | Madeira Brasil

21h | Arco Brasil

19/12 (sexta-feira)

20h | Vibrasax

20/12 (sábado)

19h | Orquestra de Viola

21h | Vibrasax

Leia + sobre diversão e arte