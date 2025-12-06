Espaço OAPE, no Jardim Santa Clara do Lago, recebe Natal Sustentável da Prefeitura de Hortolândia
O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola) esteve fechado à visitação, na quinta e sexta-feira (4 e 5/12). O espaço, localizado na Rua Bolívia, 290, no Jd. Santa Clara do Lago II, recebeu a decoração festiva do 3º Natal Sustentável, promovido pela Prefeitura.
O parque será reaberto à visitação, neste sábado (6/12), às 19h, quando haverá o lançamento oficial da festa. Além da decoração natalina, a edição deste ano terá “food trucks”, Papai Noel e chuva de neve, bem como diversas atrações musicais.
Confira abaixo a programação completa:
De 6 a 20/12
3º Natal Sustentável
(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)
Abertura: 6/12, às 19h
Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h
Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h
Local: Observatório Ambiental Parque Escola
Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II
Classificação: Livre, Espaço acessível
Apresentações Culturais
6/12 (sábado)
19h | Quinteto Cultura
21h | Chico Amado e Adilson
7/12 (domingo)
19h | Arco Brasil
21h | Quinteto Cultura
13/12 (sábado)
19h | Cantata de Natal com Coral da UNASP
14/12 (domingo)
19h | Madeira Brasil
21h | Arco Brasil
19/12 (sexta-feira)
20h | Vibrasax
20/12 (sábado)
19h | Orquestra de Viola
21h | Vibrasax
