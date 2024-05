Endrick celebra 1o Dia dos Namorados em campanha de moda

Amor e conexão. Essa foi a mensagem passada por Gabriely Miranda e Endrick na primeira campanha

de Dia dos Namorados do casal mais badalado do momento. Juntos desde outubro de 2023, a modelo e o jogador de futebol foram os escolhidos pela marca Ellus para mostrar toda a sintonia que existe entre eles na ação “Young Lovers”.

Agenciada pela Mega Model Brasil, Gabriely comemorou o resultado da campanha ao lado do namorado, que, atualmente, é atleta do Palmeiras. “Eu amo modelar e tudo que envolve esse universo, e o Endrick faz parte de outro meio, do esporte. Poder estar com ele no meu ambiente de trabalho foi muito gratificante, e ficou tudo muito lindo. A gente amou e, por ser o nosso primeiro Dia dos Namorados, essas fotos sempre vão ter um significado especial para nós dois”, afirma.

Diretora criativa e de branding da Ellus, Adriana Bozon explica que a Ellus, há 52 anos no mercado, é atenta às novidades e à nova geração. Por isso, viu em Gabriely e Endrick a ideia que a veterana no mercado da moda jeanswear gostaria de transmitir na data.

“Estou muito feliz de ter um casal tão especial que representa toda a conexão com o que a Ellus acredita. Endrick e Gabriely são lindos e merecem toda a felicidade sempre”, declara Adriana.

ELLUS YOUNG LOVERS

Endrick e Gabriely

Direção Criativa: Adriana Bozon

Direção de Arte: Kleber Matheus

Foto: Cassia Tabatini

Vídeo: Thiago Andreotti

Making of: Rafaella Fernandes

Styling: Rodolfo Souza

Assistente de Styling: Ana Castro

Beleza: Rodrigo Bernardo

Marketing: Mariana Scavazzini, André Frenesi, Georgia Alvarenga , Allana Nacimento,

Leticia Coelho

Produção Executiva: Maiara Prais e Wilson Rosseto

RP: Eduardo Dugois

