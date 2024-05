Entorno do Paço Municipal Nova Odessa ganha 12 novos ipês amarelos

Ipês Amarelos- Em comemoração ao aniversário de 119 anos de fundação do Núcleo Colonial de Nova Odessa

cidade conhecida oficialmente como “Paraíso do Verde” – e também em preparação para as ações do Dia Mundial do Meio Ambiente, no próximo 05/06 –, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu na última semana o plantio de 12 mudas de ipês amarelos nos jardins do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro.

As mudas de ipês complementam e se alternam com as 39 mudas de palmeiras na frente do prédio da Prefeitura, sendo 32 palmeiras “rabo-de-raposa” e 7 palmeiras imperiais, plantadas também na atual gestão municipal nas laterais de rampa de acesso ao Paço, bem como a todo o novo projeto paisagístico que vem sendo promovido nos últimos três anos nos jardins do prédio sede da Prefeitura de Nova Odessa e na Praça dos Três Poderes.

Tais melhorias incluem o novo playground inclusivo, deck com pergolado e um balanço de madeira, situados na frente do prédio, e um “pet place” (área para atividades de lazer com os cães das famílias novaodessenses), pontos para piqueniques e um segundo playground infantil, no gramado atrás da Prefeitura.

“O ipê amarelo é uma árvore de médio porte, muito bonita, da flora brasileira e que não vai ‘competir’ com as palmeiras, que vão ficar mais altas”, explicou o secretário Matheus Grolla Martins. O plantio foi feito pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Paralelamente, prossegue o programa de substituição de árvores condenadas da região central, que apresentam riscos para a população, por novas mudas de espécies da Mata Atlântica adequadas para calçamento. Nesta semana, serão plantadas 10 novas mudas no entorno do Velório Municipal.

No total, estima-se em 50 a 60 árvores antigas nesta situação. Foi o caso de cinco árvores dos canteiros da Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, que ameaçaram cair sobre o estacionamento onde acontece a Feira Noturna das quintas-feiras. Neste caso, a substituição das árvores velhas (quatro sibipirunas e uma tipuana) e o plantio de novas mudas mais adequadas para calçamento (os ipês) foi bastante elogiada pelos comerciantes do entorno.

Desde outubro, a Prefeitura vem fazendo substituição de cerca de 50 árvores da região central da cidade que estavam ou ainda estão em “estado fitossanitário comprometido”. A maior parte dos casos, que envolvem espécimes de maior porte, é acompanhada pelo MPE (Ministério Público do Estado). Para cada árvore em risco removida, ao menos 1,5 novas mudas são replantadas, em média (no mesmo local, sempre que o espaço permitir, em outros pontos).

Levantamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente ao longo dos últimos meses mostrou a necessidade de substituição destas 50 árvores comprometidas apenas na região central da cidade. Segundo a pasta, são espécimes que apresentam problemas como troncos ocos ou tomados por cupins, raízes podres ou descompensação de copas (quando podas ao longo das décadas deixaram a árvore “torta” a ponto de correr risco de queda para um lado pelo rompimento das raízes).

Apenas na calçada da sede do IZ (Instituto de Zootecnia), na Avenida Heitor Penteado, são nada menos que 27 unidades com risco de queda, incluindo 25 alfeneiros (cujo tronco fica oco com maior frequência) e duas sibipirunas.

