Republicanos vai indicar Cocato vice de Bill em Nova Odessa

O Republicanos deve indicar seu presidente, Vanderlei Cocato

para ser o candidato a vice na chapa do PL em Nova Odessa. Cocato foi secretário de saúde no governo do ex-tucano e era cotado para ser o candidato à sucessão em 2020, mas foi preterido pelo segundo colocado da disputa, Dr Lourenço- que também saiu pelo PSDB. VC ensaiou ser candidato, pegou um partido ‘para si’, mas acabou sendo convencido em apoiar o ex-prefeito que está no mesmo espectro da direita regional e nacional.

Abaixo segue o convite com a mensagem enviada pelo partido de Cocato. Bom dia amigos e amigas!

Espero que todos estejam bem. Leia + sobre política regional Segue convite do Encontro do Republicanos com Lideranças, que vamos realizar na próxima semana em apoio a pré-candidatura do Bill para Prefeito. Conto com a presença de todos vocês! Vanderlei Cocato – Presidente

