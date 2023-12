Época de viagens e compras de final de ano

O mês de dezembro, marcado por festividades de final de ano, férias escolares e momentos de recesso, revela uma crescente demanda dos brasileiros por viagens e compras internacionais. Destinos como Miami, Orlando, Paris e Nova York foram apontados como os locais mais buscados, segundo pesquisa do Kayak (um dos principais metabuscador de viagens). Veja mais notícias sobre turismo e viagens Além da experiência da viagem em si, esses locais são considerados paraísos para quem busca produtos importados, concretizando o sonho de consumo de muitos brasileiros. Setores como eletrônicos, lojas de departamento e supermercados destacam-se entre as preferências dos consumidores. Neste contexto, a Parcelow, líder em facilitação de pagamentos internacionais, aparece como a solução ideal para transformar desejos em realidade, proporcionando a conveniência do parcelamento, opção não costumeira em compras fora do Brasil. Por aqui já é nosso hábito parcelar compras, como mostra pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), que aponta que que 79 % dos brasileiros compram parcelando. “A Parcelow nasceu de uma necessidade que o brasileiro tem. Eu estava na fila de uma loja de cosméticos em Orlando, onde moro atualmente, e presenciei uma brasileira perguntando pra vendedora se poderia parcelar sua compra, a moça mal entendeu. Eu pensei: dá pra fazer! Estudei e coloquei em prática essa forma eficiente de pagamento.” – explica Rogério Teixeira, CEO e fundador da Parcelow.. A Parcelow, criada em 2019, é uma empresa inovadora que visa simplificar e tornar acessível o processo de pagamento internacional para os brasileiros. “Já passou o tempo em que as compras de importados deveriam ser, preferencialmente, à vista. Hoje você pode fazer suas compras e parcelar tudo em até 12 vezes fixas com muita economia, segurança e transparência”, afirma Rogério. Opções de Pagamento Flexíveis: Cartão de Crédito Brasileiro, Pix ou TED em até 12 Vezes A Parcelow oferece diversas opções de pagamento, incluindo o parcelamento em até 12 vezes, sendo a única operadora financeira que atua com essa quantidade de parcelas no mercado internacional. Além disso disponibiliza transferências bancárias (TED) e PIX, todos passíveis de parcelamento. O que significa dizer que se um cliente estiver em outro país ele pode sacar, pagar com PIX, etc, sem precisar fazer conversão ou compra de moedas, usando apenas seu cartão de crédito brasileiro, ou seja, o seu cartão de uso habitual. Essa flexibilidade permite a personalização de pagamentos de acordo com as preferências e necessidades de cada cliente, seja nas compras durante todo ano ou no planejamento de viagens internacionais. Além da escolha flexível, a Parcelow assegura aos clientes uma economia garantida de 10% em comparação a outros meios de pagamento. Nada mais compensador, principalmente nessa época de gastos excessivos, com férias e festas de final de ano. Redirecionadores e Personal Shoppers Além de ser um facilitador de pagamento, a Parcelow oferece modalidades adicionais. Os serviços de Personal Shoppers e Redirecionadores facilitam todo o processo de compras nos Estados Unidos, principalmente quando os consumidores estão no Brasil. Os redirecionadores desempenham um papel essencial. Eles realizam uma série de verificações, incluindo inspeção, fotografia, embalagem e, por fim, o despacho dos produtos para o endereço final no Brasil, garantindo 100% de cuidado e qualidade em cada etapa do processo. Esse trabalho assegura que todas as compras realizadas nos EUA sejam entregues com êxito no conforto da casa de quem compra por aqui. Para aqueles que residem nos Estados Unidos ou estão de visita, os benefícios são evidentemente notáveis. Com uma rede de mais de 1000 lojas parceiras, o brasileiro pode desfrutar de compras com total segurança e transparência, otimizando essa experiência ao máximo.