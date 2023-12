Tinder faz retrospectiva de match 2023

O “Year in Swipe” do Tinder está de volta, compartilhando

o contexto dos relacionamentos em 2023, incluindo as tendências, termos e músicas às quais os solteiros se entregaram enquanto se divertiam no universo de encontros. No geral, as pessoas ficaram menos preocupadas com o rumo de seus relacionamentos e mais interessadas em criar oportunidades para novas experiências memoráveis.

O ano foi marcado por temas gerais de positividade, otimismo e foco na melhoria pessoal por meio da criação de conexões com os outros. Até mesmo o emoji mais usado (🔛) no Tinder indicava essa atitude “always on” entre os solteiros1. Além disso, refletindo a cultura pop e o poder da música de unir as pessoas, os hinos vibrantes no Tinder foram todos de poderosas estrelas pop femininas, como Taylor Swift, Miley e Rihanna.

Os solteiros abraçaram totalmente a “energia do personagem principal” em 2023. Eles abandonaram a pressão de correr para um “felizes para sempre” em favor de usar o processo de conhecer alguém para construir uma lista de novas experiências e memórias que fortalecessem suas próprias histórias pessoais. Essa abordagem inédita, otimista e descontraída para fazer novas conexões aliviou a pressão de estabelecer rótulos nos relacionamentos, deixando mais espaço para a autodescoberta por meio dos relacionamentos.

A mudança para utilizar os relacionamentos como fonte de autorrealização deu origem às principais tendências de relacionamentos do ano: “Conexões Sem Expectativas” (C.S.E), e “Ficando pelo Enredo“:

“Conexões Sem Expectativas” (C.S.E ), como o nome sugere, refere-se a solteiros que estão menos preocupados com o resultado de um relacionamento e mais interessados em desfrutar do processo de conhecer alguém.

"Ficando pelo Enredo" indica que, em 2023, os encontros foram mais sobre a jornada e menos sobre "o final". Os solteiros estavam abertos a conhecer novas pessoas para ter novas experiências e histórias divertidas para contar, em vez de adotar uma abordagem tradicional voltada para metas específicas.

“É incrível ver que 69% dos solteiros da Geração Z, segundo dados do Tinder, querem desafiar as normas tradicionais de se relacionar. Este ano, em especial, marcou uma grande mudança, onde a jornada importa mais do que o seu final. Essa nova geração de solteiros está nos mostrando o que significa se relacionar em busca de possibilidades, fugindo das expectativas tradicionais e construindo suas próprias histórias”, diz Melissa Hobley, CMO do Tinder.

Aqui está uma retrospectiva do que foi tendência no Tinder em 2023!

TENDÊNCIAS DE RELACIONAMENTO NO TINDER EM 2023

#1. SEMPRE 🔛 É O EMOJI DO ANO NO TINDER

A energia do “vamos fazer isso” dominou

O emoji 🔛 foi o emoji mais popular globalmente no Tinder este ano. Os solteiros usaram o emoji para informar aos possíveis matches que estavam dispostos a experimentar coisas novas interessantes ou até mesmo prontos para explorar um novo relacionamento. Eles adicionaram o 🔛 às bios para sinalizar abertura e otimismo. Exemplos de bios incluem “Eu trago energia positiva e tento aproveitar o melhor de cada situação 🤍🔛”1.

#2. O RELACIONAMENTO “C.S.E” FOI A ABORDAGEM DIPLOMÁTICA 🙌

Não estar preso a possíveis resultados foi um grande SIM.

Os jovens solteiros estão focando na conexão e adotando a abordagem “Conexões Sem Expectativas” (C.S.E). Na verdade, mais de um quarto (27%) dos usuários de 18 a 25 anos que utilizam a função de Tipos de Relacionamento do Tinder escolheram a opção “curto explorar”, e 22% que utilizam a função Intenção escolheram “ainda não sei” quando questionados sobre o quê estão procurando no aplicativo.2 Assim, adotar uma abordagem mais flexível permitiu que conhecessem novas pessoas sem se fechar para todas as possibilidades que podem surgir.

#3. OS PERSONAGENS PRINCIPAIS VIVERAM PELO ENREDO 🎥

Nada de encontros ruins, apenas boas histórias!

O Tinder registrou uma mudança em direção a uma abordagem mais mente aberta para os relacionamentos em 2023. Os solteiros abraçaram completamente a energia de personagens principais e estão agora envolvidos no “enredo” em vez do “fim”. Se aventurar pelo “enredo” está em alta no Tinder globalmente, com um aumento de 5,5 vezes no uso do termo em bios como “Tudo o que faço é pelo enredo, vamos criar algumas lembranças.”¹

#4. OS SOLTEIROS RESSIGNIFICARAM O DELULU 💭

Se relacionar não significa ser iludido se você sabe que está sendo iludido.

Este ano, os solteiros estavam dispostos a se arriscar e manter o otimismo em torno dos possíveis matches. Mas, enquanto mergulhar no “delulu” do namoro pode ser divertido de maneira sonhadora, os solteiros ainda tinham autoconsciência suficiente para identificar red flags – em si mesmos e nos outros. Na verdade, menções ao termo “Delulu” começaram a ganhar popularidade nas bios do Tinder em fevereiro de 2023 e atingiram o pico em setembro de 2023, crescendo 58 vezes, com exemplos de bios como “Se você é delulu, sou sua solulu”, “Alto, moreno e delulu”, “Transforme meu delulu em realulu”.¹

#5. O TEMPO FOI A MOEDA MAIS VALIOSA 🔄

“Ficada” não é sinônimo de bagunça!

Os encontros em 2023 se resumiram a estar consciente, se organizar e levar a “ficada” a um nível mais avançado. Na verdade, 51% dos jovens solteiros entrevistados disseram estar abertos a novas maneiras de encaixar encontros em suas rotinas.³ Os solteiros não estavam aqui para perder tempo neste ano. Em uma pesquisa recente, mais de 50% dos jovens solteiros que utilizam a função Linguagem do Amor do Tinder afirmam preferir ‘tempo de qualidade’ em relação aos outros estilos de amor.¹

#6. O PODER FEMININO FOI UM SUPERPODER

A voz desta geração celebra as mulheres!

A energia feminina explodiu ao redor do mundo em 2023 e inevitavelmente encontrou seu caminho no Tinder. Taylor Swift foi coroada a principal artista do Spotify no Tinder, a música “Flowers”, sucesso de Miley, foi o 4º hino mais popular adicionado aos perfis, e os fãs de Rihanna a apoiaram com um aumento de 52% em suas músicas sendo adicionadas aos perfis após sua apresentação no Super Bowl¹. E ao compartilhar seu espírito festivo, os usuários recorreram a ninguém menos que Mariah Carey, cuja música “All I Want For Christmas” vê um aumento médio de 365% nos perfis a cada temporada de festas de fim de ano¹.

O QUE BOMBOU NO TINDER EM 20231

Emojis em Tendência

🔛 – Os jovens solteiros utilizaram esse emoji para dar energia às suas bios e indicar aos possíveis matches que estão prontos para uma aventura!

🧉 – A erva-mate pareceu ser uma escolha saudável de bebida e uma substituição para alternativas alcoólicas.

📿 – Um símbolo de zen, bem-estar mental e atenção plena.

🩹 – Para aqueles de nós em uma jornada de cura e recomeço!

💐 – Um buquê, o gesto romântico supremo ou delulu.

