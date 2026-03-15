A equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia Azul, em Americana, promoveu nesta quarta-feira (11) uma palestra educativa voltada ao grupo de gestantes atendidas pela unidade, com o tema “O pré-natal é um cuidado que protege duas vidas: a mãe e o bebê”.

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A atividade foi conduzida pela enfermeira Daniele Moraes, com a participação de alunas do curso de Enfermagem da Faculdade de Americana (FAM).

Durante o encontro, as profissionais abordaram as principais mudanças que acontecem no corpo da mulher durante a gestação, além da importância do início precoce e da realização adequada do pré-natal para garantir o acompanhamento da saúde materna e do desenvolvimento do bebê.

Também foram discutidos temas essenciais como a realização dos exames de rotina, a manutenção da carteira de vacinação atualizada e os cuidados e medidas de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante a gestação.

“Nosso objetivo principal com esses encontros é transformar a unidade de saúde em um ambiente de acolhimento e troca de experiências. Quando as futuras mães compreendem cada etapa do pré-natal, elas se sentem mais seguras para cuidar da própria saúde e da chegada do bebê, fortalecendo o vínculo com a nossa equipe desde o primeiro contato”, explicou a enfermeira Daniele.

Atendimento na ESF

A iniciativa reforça o compromisso da equipe da ESF Praia Azul com a promoção da educação em saúde e com o fortalecimento do vínculo com as gestantes, contribuindo para uma gestação mais segura e saudável para mãe e bebê.

“Investir na educação em saúde durante a gestação é uma estratégia fundamental da nossa rede para garantir indicadores positivos na saúde materno-infantil de Americana. Ao levarmos informações técnicas de forma acessível e humanizada para dentro das unidades de saúde, estamos atuando diretamente na prevenção de riscos e assegurando um desenvolvimento saudável para as crianças da nossa cidade”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

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