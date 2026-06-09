O humor toma conta do palco do Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (9), com a apresentação do espetáculo “4 Amigos – Banca de Piadas”. Um dos maiores fenômenos do stand-up comedy nacional, o grupo formado por Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato sobe ao palco em duas sessões, às 19 horas (sessão extra) e às 21 horas. Os ingressos estão à venda pelo site megabilheteria.com.

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Com classificação indicativa de 16 anos, o espetáculo apresenta um repertório totalmente inédito, reunindo novas piadas, histórias e interações que prometem arrancar gargalhadas do público do início ao fim. Cada integrante leva ao palco seu estilo característico de humor, proporcionando uma experiência dinâmica, espontânea e envolvente.

Entre as novidades desta temporada está o quadro “Coletiva de Imprensa”, em que os integrantes encaram perguntas e situações inesperadas em uma dinâmica leve, caótica e extremamente divertida. Além disso, o público poderá acompanhar o retorno da “Banca de Piadas”, um dos quadros mais populares do grupo.

Serviço

Espetáculo: 4 Amigos – Banca de Piadas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

Data: 9 de junho (terça-feira)

Horários: 19h (sessão extra) e 21h

Classificação: 16 anos