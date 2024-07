Esquerda vence eleição na França

A esquerda foi a grande vencedora nas eleições parlamentares da França.

Os Trabalhistas também venceram as eleições na Inglaterra esta semana e a guinda à direita segue ficando somente no sonho dos extremistas.

No entanto, de acordo com essas projeções, nenhuma força teria obtido maioria no legislativo francês. Especialistas descreveram estas eleições como as mais polarizadas da história recente da França.

