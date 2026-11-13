Os Estados Unidos anunciaram a retomada de voos em todos os aeroportos do país. A retomada dos voos vem depois que a FAA retirou a ordem de paralisação após cerca de quatro horas de interrupção, liberando gradualmente as decolagens.

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• Causa: O governo norte-americano descartou qualquer hipótese de ataque cibernético ou ação maliciosa, atribuindo o problema a uma falha nos sistemas de telecomunicação e roteadores de rede que começou em Chicago e afetou centros de controle.

Impacto no Estados Unidos

A medida gerou um efeito cascata em todo o mundo, com mais de 9.000 a 10.000 atrasos e cerca de 4.000 a 5.000 cancelamentos de voos registrados pela plataforma FlightAware.

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