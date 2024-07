A vereadora Esther Moraes (PV) disse apoiar a decisão da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) de lançar o ex-prefeito Luís Vanderlei Larguesa candidato a prefeito nas eleições deste ano. Ao NM, a novata e cotada para ser um dos nomes mais votados da cidade este ano, confirmou a decisão conjunta. Ela fez longa análise do quadro e falou em ‘derrotar o bolsonarismo’.

Abaixo trechos da opinião expressa pela vereadora.

Esse posicionamento foi definido internamente com o diretório do partido e também com os pré candidatos ao legislativo.

Precisamos apresentar a parcela relevante da população barbarense que não acredita no extremismo, que lutou e resistiu há 4 anos de um governo que ignorou as minorias, o pobre, a classe trabalhadora, as mulheres, que disseminava fake news e não protegeu nossa gente quando enfrentamos uma crise sanitária sem precedentes, que é possível construir uma cidade onde as periferias tenham voz e vez.