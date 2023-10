ETEC Sumaré realiza inscrições para Vestibulinho 2023

As inscrições para o vestibulinho do primeiro semestre de 2023 da ETEC Sumaré estão abertas. Até as 15 horas do dia 8 de novembro, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. São oferecidos os cursos técnico de Administração e Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico em Administração ou Meio Ambiente, com duração de um ano e meio. A taxa de inscrição é de R$ 34,00.

Podem participar candidatos que concluíram ou estão cursando o 2º ano do Ensino Médio regular na data da matrícula. Também podem concorrer a uma vaga candidatos que concluíram ou estão cursando o EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) ou ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Devido ao isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, a instituição não fará prova presencial e o ingresso do aluno será pela análise do histórico escolar. A lista de classificação geral estará disponível a partir do dia 28 de junho.

As aulas serão ministradas já no novo prédio da ETEC, no Jardim Luiz Cia. Por intermédio do deputado Dirceu Dalben, a nova unidade da Etec, ampla e melhor estruturada, recebeu investimentos de mais de R$ 11 milhões e foi construída em um terreno de 10,4 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura. São 14 salas de aula, nove laboratórios, auditório, biblioteca, salas administrativas e quadra poliesportiva.

