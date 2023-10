Os food trucks (trailers de comida) evoluíram e agora

ajudam a esconder drogas em Santa Bárbara. O food drug deste final de semana estava no jardim Sartori.

O ponto do trailer era a entrada da zona de mata onde ficavam escondidas as drogas que eram distribuídas na região. Um popular, que pediu para não ser identificado, denunciou aos GMs a operação de drogas escondidasa atrás do trailer. Todas as drogas encontradas foram apreendidas na ação que aconteceu na tarde deste sábado perto as 17h, mas ninguém foi detido.

Abaixo a descrição pormenorizada da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01 .🚨Inspetor Sandrin .🚨GCM Ferreira .🚨GCM Edmilson

.APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM Reis .🚨GCM Siloni .🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 14 de Outubro de 2023 .📍HORA: 16:40 .📍LOCAL: Rua Canadá n°140 (Área verde) bairro Sartori.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Esta equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo bairro Sartori, local já conhecido pela intenso tráfico de drogas, e em dado momento fomos solicitados por um transeunte ao qual não quiz se identificar temendo represálias, que nos informou que pelo endereço citado onde existe um trailer, indivíduos adentram com frequência aquela área verde pra esconder drogas.

Mediante tal informação deslocamos para averiguar,não sendo nenhum indivíduo localizado, sendo realizada uma busca e na área verde atrás do trailer foi logrado êxito em localizar um saco plástico de cor preta com diversos kits com drogas embaladas e já prontas para serem comercializadas, bem como diversas embalagens para acondicionar entorpecentes.

– 05 Porções de maconha;

– 254 eppendorfs de cocaína;

– 250 pedras de crack.

– 01 balança de precisão;

Diante dos fatos toda droga foi apresentada junto ao plantão policial onde foram apreendidas.

