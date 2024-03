Eurocopa combinada com Tchéquia

Para o viajante em busca de emoções dentro e fora do campo, experiência única antes da emoção da Eurocopa 2024 na Alemanha? Basta visitar a República Tcheca.

Antes ou depois de mergulhar na paixão do futebol em Berlim, Munique e Leipzig, por que não se aventurar em uma viagem pelas maravilhas da República Tcheca? Em um mundo onde o futebol une corações e inflama paixões, há um lugar onde a emoção do jogo se mistura com a beleza de séculos passados e a modernidade de uma metrópole em crescimento: a Tchéquia.

A primeira parada é Praga. Caminhe pelas ruas de paralelepípedos de Praga, a joia da Europa Central, onde a arquitetura conta a história de séculos de cultura e tradição. Desde a icônica Ponte Carlos até o majestoso Castelo de Praga, cada canto dessa cidade antiga o transporta para um mundo de charme e mistério. No entanto, o que talvez lhe interesse é conhecer os sabores da fabricação de cerveja e apreciar as melhores cervejas do mundo.

Junte-se a um emocionante tour de cerveja pelas ruas pitorescas de Praga, onde você explorará a rica tradição cervejeira dessa cidade medieval. A recomendação é o tour de cervejarias Prague Beer Zoo, que passa por estabelecimentos como a “Boi Preto”, “Dois togres”, “Hipopótamo” ou na que é considerada a mais antiga cervejaria de Praga, chamada U Fleku. Você também pode aprender sobre a história da mais famosa cerveja loira tcheca, a famosa cerveja Pilsner, e participar de um workshop sobre como servir o chopp perfeito em um espaço interativo chamado Pilsner Urquell: The Original Beer Experience. Excursões a caminho da Copa. Para explorar os cantos mais impressionantes da República Tcheca antes da emocionante Euro 2024, aqui vão opções para uma grande aventura.

1) Excursão inesquecível ao Paraíso da Boêmia e à encantadora cidade de Liberec, onde você descobrirá paisagens de contos de fadas e joias naturais de tirar o fôlego. Comece a jornada no Paraíso da Boêmia, uma região pitoresca conhecida por suas formações rochosas únicas e vilarejos medievais pitorescos. Percorra caminhos sinuosos entre rochas de arenito e florestas exuberantes, maravilhando-nos com as vistas panorâmicas e as formações geológicas que inspiraram artistas e escritores durante séculos. Em seguida, vá para a charmosa cidade de Liberec e mergulhe na história e na cultura da região. Não perca a oportunidade de visitar o impressionante Vale do Cristal da região de Liberec, lar de uma rica tradição de produção de vidro e joias que remonta a séculos. Esse vale abriga mais de 40 empresas, museus e escolas envolvidas na preservação e promoção desse artesanato único. Os visitantes têm a oportunidade de explorar oficinas de vidro ao vivo, como as fábricas em Lindava ou Harrachov, onde lustres, decorações de Natal, vasos e joias são feitos usando técnicas tradicionais.

2) Pilsen, o local de nascimento da cerveja e da inovação, espera por você de braços abertos. Mergulhe no fascinante mundo de Adolf Loos e descubra interiores minimalistas que desafiam as convenções arquitetônicas do século XX. Mas o que é uma viagem a Pilsen sem provar seu orgulho e alegria, a cerveja Pilsner? Não cometa o pecado de deixar de lado essa experiência única. Em Pilsen, a cerveja é mais do que uma bebida, é uma tradição, um estilo de vida.