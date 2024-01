Ex-BBB fisiculturista tenta carreira de atriz fora do país

Com seu terceiro ouro nos palcos do fisiculturismo, a ex-BBB Aline Dahlen vai além do esporte

e dá passos largos na arte. A atriz iniciou sua carreira na TV em 2006 na novela “Cobras e Lagartos” (TV Globo) e desde então fez diversos papéis como no humorístico “Zorra Total” e no folhetim “Pé Na Jaca”. Também viveu passagem marcante pelo BBB14 e agora conquista as telonas internacionais. No primeiro semestre de 2024, estrelará “36 Hours”, longa americano em que dará vida à agente do FBI Anna Harris.

“Me sinto muito feliz e a vontade em ‘me emprestar’ para uma personagem. Atuar é maravilhoso! E sigo apaixonada pelo fisiculturismo, então não me defino como uma coisa só e a ideia é apostar nas duas carreiras. Sou uma atleta que também atua”.

Agente Anna

O filme “36 hours” aborda a história de um ex-agente do FBI que tem apenas 36 horas para salvar o filho de uma emboscada. Anna Harris, personagem de Aline, ajudará o ex-colega de trabalho e antigo affair nesta missão.

Sobre os desafios de encarar seu primeiro filme internacional, Aline destaca o idioma. “A língua é uma grande barreira, mas quando você consegue começar a pensar em inglês, tudo flui. Achando o tom da personagem e dominando o idioma, é sucesso”, afirma a atriz.

E para achar esse tom, ela revela que apostou no universo dos super-heróis. “Eu quis uma ‘mocinha bandida’. Nunca tinha assistido aos filmes da Marvel, mas passei a assistir e gostei”. Foi nesse ponto que a atriz esbarrou em mais um desafio: “não é fácil transmitir seriedade, força e respeito, porém com doçura. Não era para ser uma mulher ‘imbatível’, então é necessário encontrar um equilibrio”.

Sucesso na teledramaturgia brasileira, Aline afirma que no momento, está focada na carreira internacional e ainda tem diversos papéis dos sonhos. “Uma bela vilã está na minha lista. E uma super-heroína também”.

Campeã internacional de fisiculturismo

Sem subir aos palcos para perder, Aline ganhou mais uma medalha de ouro no começo de dezembro de 2023. Após preparação intensa envolvendo mais de 10 quilos de peixe por semana, 10 litros de água por dia, e 3 horas de treinos diários na mesma academia de Arnold Schwarzenegger, a atleta ficou em primeiro lugar em Las Vegas, pela IFBB.

“Escolhi um esporte em que o nosso maior adversário somos nós. A vitória é conquistada no dia-a-dia. Se você perde um treino por preguiça, pode ter certeza que seu adversário estará fazendo a parte dele. Então não existe sorte e sim, a força de vontade para vencer.”

Para conciliar a rotina de treinos, dieta e gravações sem abrir mão de nada, ela conta que o segredo é a organização. “Boto tudo no papel e cumpro os meus horários. Se deixar solto, é fácil se perder no meio do caminho”.

Celebrando seu terceiro ouro, ela afirma que esse é apenas mais um degrau. “É uma longa escada. Fico muito feliz em ter vencido esse campeonato. Isso me motiva e inspira. E se algum percalço acontecer no seu caminho, não desanime, siga em frente. Às vezes não é o nosso dia e isso não significa que devemos desistir. Sigamos em frente fortes, disponíveis e humildes. Esse é o segredo dos campeões. E tenho isso como inspiração!”

