Fã de Marília Mendonça ataca filha do piloto na internet

quando começa o discurso de ódio? O especialista em Direito Digital João Pedro Favaretto Salvador responde à questão e reflete sobre a necessidade de coibir as manifestações de intolerância no livro Discurso de Ódio e Redes Sociais. Lançamento da editora Almedina Brasil, a obra reúne ferramentas para prevenir e combater comportamentos discriminatórios.

Para o autor, pesquisador na área de Segurança da Informação e Moderação de Conteúdo da Internet, embora seja fundamental garantir e promover a liberdade de expressão, coibir comentários ofensivos é absolutamente essencial para evitar prejuízos aos direitos fundamentais, sobretudo de grupos vulneráveis da população.

O primeiro capítulo dedica-se ao pressuposto de que o direito à livre manifestação pode e deve ser regulado pelo Estado, e a difícil conceituação de quais falas são consideradas discurso de ódio. A partir disso, Salvador discute as possibilidades da regulação dessas manifestações e explica as razões pelas quais as falas discriminatórias e intolerantes se proliferaram de modo tão marcante nos espaços virtuais.

Ele examina, ainda, as possibilidades de resposta via direito penal, momento em que o estudo encara desafios fundamentais: a necessidade de contar com os dados oriundos das plataformas para investigar e processar tais crimes, e a imensa quantidade de casos.

Com um exame livre de paixões e polaridades, interferindo o mínimo possível na liberdade de expressão, o autor busca conduzir o leitor por um caminho seguro, construído sob bases teóricas sólidas e com uma visão claramente voltada à sua aplicação prática. Discurso de Ódio e Redes Sociais trata-se de importante contribuição para o debate de um assunto que exige maturidade e a contundência do Brasil contemporâneo.

Ficha técnica

Livro: Discurso de Ódio e Redes Sociais

Autor: João Pedro Favaretto Salvador

Editora: Almedina Brasil

ISBN: 9786556279558

Páginas: 212

Formato: 23x16x1,1

Preço: R$ 139,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon

Sobre o autor

Mestre em Direito Penal e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Líder de Projetos no Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV Direito SP, centro destinado à investigação da interface entre Direito e inovação tecnológica e ao desenvolvimento de métodos de ensino inovadores. Pesquisador de Direito Digital, Segurança da Informação e Moderação de Conteúdo da Internet.