O ativista PCD Renato Raugust decidiu ir pro PT

Liderança de esquerda em Nova Odessa há mais de 10 anos, Raugust publicou a carta que vai abaixo e promete se empenhar para ajudar o partido nas eleições municipais de 2024 e fazer a defesa do governo Lula na cidadde.

Leia abaixo a carta do ativista

Enquanto vejo as lideranças da extrema direita disputarem quem é mais bolsonarista e quem é mais tarcisista eu resolvi também deixar claro minha posição. Por isso anúncio que escolhi o PT para seguir minha jornada política escolhi estar no maior partido da esquerda brasileira e América latina para deixar claro minha posição de contraponto e extrema direita em todos os níveis . Hoje sinto a necessidade de me expressar de forma mais clara e firme contra o lavajatismo contra a criminalização da política pois são esses os principais fatores que nos levaram a um profundo buraco de 6 anos que só agora estamos começando a sair . Leia + sobre política regional Dilma foi tirada da presidência por um golpe sexista machista mais também classista e isso precisa ficar claro . Confio em lula Alckmin e Haddad para a união e reconstrução do país com respeito a democracia as instituições independência dos poderes justiça social defesa irrestrita aos direitos humanos e combate a todo e qualquer preconceito .

