A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) promoveu

a palestra “Alimentos e o câncer: mitos e verdades”, dirigida a pacientes da unidade, nesta quarta-feira (4). A ação fez parte da programação da campanha Outubro Rosa.

A nutricionista Lígia Vieira Carlos, palestrante convidada para o tema, contou que boa parte dos pacientes quando descobre o diagnóstico, ou mesmo quando já está em tratamento, traz consigo muitas crenças e informações imprecisas.

“Por exemplo, existe uma narrativa comum na internet e nas redes sociais de que o açúcar alimenta o câncer. Isso é fake, um mito, porque o paciente oncológico terá perdas se a gente não oferecer alimentos com todos os nutrientes. Privá-lo do açúcar ou do carboidrato não vai melhorar o diagnóstico dele. Temos que oferecer carboidratos de boa qualidade. Boas fontes de carboidrato fazem toda a diferença para o paciente durante o tratamento oncológico”, explica Lígia.

O objetivo da palestra foi justamente desmistificar esse tipo de crença, fornecendo informações técnicas baseadas em evidências. “Existem coisas que o paciente acha que vai ajudá-lo, mas que, na verdade, podem interferir na ação do quimioterápico”, alerta a nutricionista, especialista em terapia nutricional em oncologia.

A nutrição de qualidade ajuda a mitigar os efeitos colaterais que afetam pacientes submetidos a quimioterapia, como náuseas, vômitos, perda de peso, falta de apetite, alteração do paladar, olfato, do funcionamento intestinal e da força muscular. “A terapia nutricional é um conjunto de estratégias que o nutricionista pode introduzir, na forma de alimentos ou suplementos, para minimizar os impactos das toxicidades que a quimioterapia pode causar”, reforça Lígia.

O tema também será trabalhado em palestra marcada para o dia 17, às 14h, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. As atividades da campanha Outubro Rosa são realizadas, além da Unacon e HM, ainda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José. Elas são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Grupo Acolher da Unacon oferece apoio a familiares de pacientes oncológicos

A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) conta desde setembro com o Grupo Acolher, projeto criado com o objetivo de orientar e auxiliar familiares e acompanhantes de pacientes da unidade que passam por sessões de quimioterapia.

As ações são conduzidas por Juliana Assis, assistente social e especialista em saúde mental, e pela psicóloga Mariana César Nascimento, profissionais da equipe multidisciplinar da Unacon.

Ao longo de um mês, os familiares dos pacientes são convidados a participar de quatro encontros, de cerca de uma hora cada. Durante as reuniões, são discutidos assuntos como o vínculo, entendimento da doença, impacto na família, mudança de rotina, medos e angústias, saúde e qualidade de vida do cuidador ou acompanhante.

“Esses encontros permitem a troca de vivências entre os familiares e acompanhantes dos pacientes. Nas reuniões eles se identificam e reconhecem entre eles as mesmas dificuldades, as mesmas situações, a mudança de rotina, o sofrimento. Essa troca gera um impacto positivo na saúde mental dos familiares”, afirma Juliana.

O Grupo Acolher, acrescenta Mariana, é uma extensão natural do serviço assistencial oferecido pela Unacon aos pacientes com câncer. “Esse apoio social e psicológico é muito importante porque, muitas vezes, o familiar adoece junto com o paciente. No Grupo Acolher, essas pessoas se sentem acolhidas, mais seguras e tiram suas dúvidas”.

“É um trabalho de suma importância, porque além das orientações, a equipe também oferece apoio psicológico necessário aos que passam por esse momento de fragilidade. Este acolhimento aos pacientes e familiares é a essência do processo de humanização que os profissionais da Unacon promovem durante o tratamento e merece todo nosso apoio e consideração”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Iraci Fernandes Soares de Oliveira, que acompanha a cunhada na jornada contra o câncer e suas idas à Unacon, diz que o projeto oferece dicas importantes para quem auxilia pacientes oncológicos, especialmente quanto ao equilíbrio emocional e a forma de se comunicar. “É um baque quando a gente soube do câncer, apesar dela ser uma guerreira. Mas vocês nos deram explicações, conselhos e a oportunidade da gente expor nossos sentimentos. Foi muito produtivo”, avalia.

