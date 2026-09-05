Fábio Porchat divulga filme no XVídeos

A divulgação de Espermagedom, animação adulta que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, ganhou uma estratégia de marketing pouco convencional e rapidamente está chamando a atenção nas redes sociais. Fábio Porchat surpreendeu o público ao associar a campanha do novo filme a uma plataforma de conteúdo adulto, o XVídeos. Interpretando Sêmerson, Porchat narra, junto com outras vozes conhecidas da comédia brasileira, uma micro-corrida real de espermatozóides. São eles: Gregório Duvivier dá voz a Jean, Evelyn Castro interpreta Lisa, Valentina Bandeira é Semília, Ed Gama vive o vilão Gozama e João Vicente de Castro assume o Professor. Para completar o elenco de dublagem, Chico Barney interpreta o Cérebro. A animação acompanha Lisa (Evelyn Castro) e Jean (Gregório Duvivier) quando vão ter sua primeira transa e algo estranho acontece dentro do corpo do garoto: É o Espermagedom. A grande disputa onde os espermatozoides vão ter que lutar pela chance de fecundar o óvulo e gerar a vida. Em meio a muitos desafios, os espermatozoides Sêmerson (Fábio Porchat) e Semília (Valentina Bandeira) vão descobrir seus caminhos pelo corpo feminino, encarar contraceptivos e enfrentar o vilão Gozama (Ed Gama). Guiados pela sabedoria duvidosa do Professor (João Vicente), eles farão de tudo para chegar ao tão sonhado óvulo. Com direção de Rasmus A. Sivertsen e Tommy Wirkola, a animação adulta chega exclusivamente aos cinemas brasileiros com distribuição da Clube Filmes. na Semana Nacional do Cinema. Espermagedom mistura aventura e comédia para contar uma história que transforma uma corrida microscópica em uma épica missão pela sobrevivência. Confira o trailler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=c_iiEE7BMZw – Sobre a Clube Filmes: A Clube Filmes é uma produtora brasileira reconhecida pela criatividade, pela força de suas histórias e pelo forte apelo de público. Produziu sete temporadas do “MTV Sports” e assinou projetos como “Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro”, “Inexplicável”, que alcançou o Top 3 global na Netflix, o documentário “Amor Sertanejo” e a série “Politicamente Incorreto”, que se tornou a maior audiência da história do canal FX no Brasil e foi finalista do Prêmio APCA. Recentemente, lançou o longa “O Rei da Internet”, em coprodução com a Manequim Filmes e o Telecine, e está finalizando a série exclusiva Globoplay “Quando Ela Desaparecer”.