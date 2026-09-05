Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa completa dois anos com mais de 156 mil atendimentos e procedimentos

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O Complexo Regional de Saúde Dr. Simão Gandelman, no Jardim Europa, completou dois anos de funcionamento consolidando uma nova realidade para o atendimento em Saúde na região. Entregue pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em julho de 2024, a unidade ampliou e reorganizou os serviços que anteriormente eram oferecidos na antiga UBS do bairro.

Ao longo dos dois primeiros anos, foram registrados mais de 156 mil atendimentos e procedimentos na unidade. O volume demonstra a utilização da estrutura pela população e a importância do equipamento para a oferta de serviços de Atenção Primária.

“Quando entregamos o Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, nosso objetivo era oferecer uma estrutura mais moderna, acessível e completa para a população, além de reorganizar os serviços de Saúde da região. Dois anos depois, os números, que chegam a mais de 156 mil atendimentos e procedimentos, mostram que a unidade se tornou um equipamento importante para as famílias, com uma equipe próxima da comunidade. É um investimento que se traduz em cuidado e qualidade no atendimento”, afirma o prefeito Rafael Piovezan.

Com quase 1.000 metros quadrados de área construída, o Complexo está entre as maiores estruturas da rede municipal de Saúde. O espaço reúne Estratégia Saúde da Família, atendimento médico, pediatria, odontologia, enfermagem, assistência social, sala de vacinação, farmácia e atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, fortalecendo a integração entre os diferentes serviços e o acompanhamento das famílias do território.

A territorialização e a implantação da Estratégia Saúde da Família também contribuíram para aproximar as equipes da comunidade, permitindo um acompanhamento mais próximo da população de referência. Além das consultas médicas e odontológicas, o Complexo concentra serviços como vacinação, procedimentos de enfermagem e dispensação de medicamentos pela farmácia.

“O Complexo do Jardim Europa tem um papel estratégico dentro da nossa rede porque concentra diferentes serviços da Atenção Primária e permite que o usuário seja acompanhado de maneira mais integrada. Os mais de 156 mil atendimentos registrados nos dois primeiros anos mostram a dimensão desse trabalho. É uma estrutura que tem uma demanda importante da população e que conta com equipes preparadas para oferecer um atendimento cada vez mais próximo e resolutivo”, destaca o secretário municipal de Saúde, Marcus Pensuti.

Estrutura moderna e acessível

A entrega do Complexo representou também uma melhoria nas condições físicas para usuários e profissionais. O prédio conta com consultórios clínicos, ginecológicos e pediátricos, consultório odontológico, sala de acolhimento, ampla recepção e sala de espera, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de curativos, sala de inalação, sala de observação com leitos e espaços multiuso.

A estrutura foi projetada com iluminação e ventilação naturais, ar-condicionado, ambientes acessíveis e recursos voltados à sustentabilidade, como sistema de energia solar com placas fotovoltaicas.

A proposta foi criar um espaço mais adequado, humanizado e integrado, seguindo um modelo que vem sendo levado para diferentes regiões do Município.

Antiga UBS ganha nova função na Saúde Mental

A implantação do novo Complexo também permitiu o reaproveitamento do antigo prédio da UBS Jardim Europa. O espaço passou por reforma e, no último dia 19, foi entregue para receber o CAPS II “Mário José de Carvalho”, ampliando a estrutura municipal de atendimento em Saúde Mental.

Anteriormente instalado no bairro Fernando Mollon, o CAPS II agora conta com uma estrutura adaptada às necessidades do serviço, com quatro consultórios, três salas para oficinas terapêuticas, sala de enfermagem, sala de equipe, recepção, farmácia, refeitórios, sala de descanso e banheiros acessíveis. A reforma recebeu investimento de aproximadamente R$ 410 mil, entre obras, móveis e equipamentos.

O serviço atende pessoas com 18 anos ou mais com demandas graves em Saúde Mental, oferecendo acolhimento, psicoterapia, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, terapia ocupacional, orientação em Serviço Social e oficinas terapêuticas. A nova estrutura permite ampliar a capacidade do serviço, que realiza atualmente cerca de 450 atendimentos por mês, com expectativa de chegar a aproximadamente 600.

A mudança do CAPS II integra uma estratégia mais ampla de fortalecimento da Rede Municipal de Saúde Mental, que também conta com o CAPS Infantil, entregue em 2024 no São Francisco 2.

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