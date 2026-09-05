Alison Piu dos Santos, atleta do Esporte Clube Pinheiros, conquistou neste sábado, 5 de setembro, o título da temporada da Diamond League de Atletismo 2026, nos 400 metros com barreira, ao concluir a prova em primeiro lugar, com o tempo de 46.70 segundos.

A competição foi disputada no estádio Allianz Memorial Van Damme, em Bruxelas, na Bélgica. O atleta se tornou tricampeão da competição, já que venceu também nos anos de 2022 (Zurique, Suíça) e 2024 (Bruxelas, Bélgica).

Alison Piu

Piu vive uma temporada espetacular. Venceu as seis etapas da Diamond League nesta temporada e também bateu o recorde mundial da prova dos 400 metros com barreira, no último dia 27 de agosto. Em território brasileiro, conquistou o Troféu Brasil de Atletismo, estabelecendo também o novo recorde do campeonato.

Confira abaixo os resultados de Alison dos Santos na temporada da Diamond League:

Ouro – 23/05 – Xiamen, China – Ouro – 46.72

Ouro – 07/06 – Estocolmo, Suécia: 47.11

Ouro – 10/06 – Oslo, Noruega: 46.89

Ouro – 23/08 – Silésia, Polônia: 46.43

Ouro – 27/08 – Zurique, Suíça – Tempo: 25.80 – Recorde Mundial

Ouro – 05/09 – Bruxelas, Belgica – Tempo: 46.70

Matheus Lima – Outro atleta do Pinheiros na final da Diamond League neste sábado, Matheus Lima conquistou o terceiro lugar, com o tempo de 48.18 segundos.

Matheus vive a melhor temporada na carreira, com grandes resultados no circuito mundial. Nas etapas da Diamond League deste ano, por exemplo, o atleta subiu no pódio três vezes e fez seu melhor tempo da carreira na prova da Silésia, na Polônia, com 47.26 segundos.

Resultados Matheus Lima em etapas da Diamond League 2026:

6º lugar – 23/05 – Xiamen, China – Tempo: 48.22

2º lugar – 07/06 – Estocolmo, Suécia – Tempo: 47.37

4º lugar – 10/06 – Oslo, Noruega – Tempo: 48.37

5º lugar – 18/07 – Londres, Inglaterra – Tempo: 48.33

3º lugar – 23/08 – Silésia, Polônia – Tempo: 47.26

4º lugar – 27/08 – Zurique, Suíça – Tempo: 47.57

3º lugar – 05/09 – Bruxelas, Bélgica – Tempo: 48.18

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FOTOS: Alison dos Santos. Tracktownusa

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