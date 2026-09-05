O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 277 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 24 e 31 de agosto. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

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Durante os oito dias, foram realizados 110 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 62 em passeios (VAP) e 105 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 277 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Balneário Riviera, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim Esplanada, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. Aparecida, Jardim N. Sra. do Carmo, Jardim Novo Horizonte, Jardim Paulistano, Mathiensen, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque Gramado, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Residencial Tancredi, São Luiz, São Vito, Vale das Nogueiras, Vila Amorim, Vila Bela, Vila Belvedere, Vila Bertini, Vila Margarida, Vila Pavan e Vila Rasmussen.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados

diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.